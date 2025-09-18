Gần 148.000 thí sinh trúng tuyển đại học nhưng không xác nhận nhập học

Năm 2025, cả nước có 773.167 thí sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Tính đến ngày 2/9, số thí sinh xác nhận nhập học là 625.477 em. Theo đó, có 147.690 thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học.

Đây là thông tin được Giáo sư Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sáng nay, 18/9, tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025.

Cũng theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ thí sinh xác nhận nhập học năm nay tăng 13,82% so với năm 2024, trong đó riêng khối đại học là 613.335 em xác nhận nhập học, tương đương 52,87% tổng số thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (năm 2024 là 51,3%). Số cơ sở đào tạo tuyển được dưới 30% chỉ tiêu chỉ chiếm 6,5% (năm 2024 là 16,4%).

Số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đặc biệt, mùa tuyển sinh đại học năm nay ghi nhận sự tăng đột biến về số nguyện vọng xét tuyển với hơn 7,6 triệu nguyện vọng, tăng gần gấp đôi so với con số gần 4 triệu nguyện vọng năm 2024 và 3,4 triệu nguyện vọng năm 2023 trong khi số thí sinh đăng ký xét tuyển chỉ tăng hơn 100.000 em so với năm 2024 và tăng gần 200.000 em với với năm 2023.

Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho thấy số thí sinh đăng ký 5 nguyện vọng chiếm tỷ lệ cao nhất với 39,6%; có 30,9% thí sinh đăng ký 10 nguyện vọng; 29,5% đăng ký trên 10 nguyện vọng. Đặc biệt có 6,7% thí sinh đăng ký trên 20 nguyện vọng.

Năm 2025 có 17 phương thức xét tuyển, giảm so với con số khoảng 20 phương thức xét tuyển trong các năm trước. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định các trường không xét tuyển sớm./.

Điểm chuẩn sư phạm "lập đỉnh": "Cú hích" từ chính sách ưu tiên Năm nay, điểm chuẩn xét theo điểm thi Tốt nghiệp trung học phổ thông của khối ngành sư phạm cao nhất trong tất cả các ngành, vượt nhóm y dược và cả các ngành "hot" như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.