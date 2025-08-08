Multimedia
Gần 200 nắp cống biến mất ở Quảng Trị, xử lý ra sao?

Sáng 8/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Lệ Thủy (Quảng Trị) cho biết 189 nắp cống trên tuyến đường nối quốc lộ 1A với quảng trường biển xã Cam Hồng đã bị lấy cắp.

Gần 200 nắp cống biến mất ở Quảng Trị, xử lý ra sao?
Bản tin 60s ngày 8/8/2025 gồm những nội dung sau:

Gần 200 nắp cống biến mất ở Quảng Trị, xử lý ra sao?

Chi tiết về mức phạt vi phạm nghĩa vụ quân sự

Messenger thử nghiệm tính năng chuyển khoản trực tiếp tại Việt Nam.

Khởi tố đối tượng giả danh nhà sư để kêu gọi ủng hộ tu sửa Chùa Vẽ.

Vàng SJC lập đỉnh mới, phá vỡ kỷ lục lịch sử.

Thủ tướng Campuchia đề cử ông Donald Trump giải Nobel Hòa bình.

Tổng thống Mỹ sẵn sàng gặp ông Putin, bỏ qua điều kiện tiên quyết.

Rơi máy bay trực thăng, 2 người thiệt mạng ở Mỹ./.

