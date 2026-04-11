Gia Lai chuyển đổi hơn 5.000 ha sang trồng cây có giá trị cao

Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Gia Lai ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực; trong đó, nổi bật là hiệu quả từ tái cơ cấu trồng trọt theo hướng nâng cao giá trị, thích ứng thị trường và biến đổi khí hậu.

Theo báo cáo, một trong những điểm nhấn của ngành nông nghiệp Gia Lai là đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã chuyển đổi hơn 5.000 ha diện tích sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn, đạt gần 62% kế hoạch năm.

Việc chuyển đổi không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà còn góp phần thích ứng với điều kiện khí hậu và nhu cầu tiêu thụ nông sản.

Sản xuất vụ Đông Xuân 2025/2026 đạt kết quả khả quan với tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm hơn 153.500 ha, vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm trước.

Việc mở rộng diện tích chủ yếu nhờ chuyển đổi đất sản xuất kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, đồng thời tận dụng tốt quỹ đất sau thu hoạch.

Cùng đó, cơ cấu cây trồng tiếp tục được điều chỉnh theo hướng hợp lý. Nhóm cây công nghiệp dài ngày duy trì ổn định trên 253.000 ha, giữ vai trò chủ lực trong cung ứng nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu. Diện tích cây ăn quả đạt hơn 31.500 ha, phát triển theo hướng ổn định, phù hợp với nhu cầu thị trường.

Không chỉ chuyển dịch về diện tích, hiệu quả sản xuất cũng được cải thiện rõ rệt. Tổng sản lượng cây hàng năm ước đạt khoảng 1,74 triệu tấn, tăng so với cùng kỳ; sản lượng cây công nghiệp dài ngày đạt trên 90.000 tấn.

Đáng chú ý, nhóm cây ăn quả ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất với sản lượng gần 100.000 tấn, cho thấy tiềm năng phát triển mạnh của lĩnh vực này.

Song song đó, tỉnh xây dựng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu được chú trọng. Toàn tỉnh hiện có 348 mã số vùng trồng với diện tích hơn 11.100 ha và 40 cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu được cấp mã số.

Thời gian qua, tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cấp mới 12 mã số vùng trồng cho các sản phẩm chủ lực như sầu riêng, ớt, vải, tạo điều kiện mở rộng thị trường xuất khẩu.

Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị tiếp tục được mở rộng với hơn 251.000 ha cây trồng tham gia hợp tác giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Nhiều chương trình phát triển vùng nguyên liệu đối với các cây trồng chủ lực như cà phê, chanh dây, sầu riêng đang được triển khai, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn.

Bên cạnh đó, các mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, giảm phát thải cũng được đẩy mạnh. Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai 17 mô hình cánh đồng lúa giảm phát thải khí nhà kính với diện tích hơn 688 ha, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế.

Những kết quả đạt được từ đầu năm 2026 cho thấy hướng đi đúng trong tái cơ cấu ngành trồng trọt của Gia Lai, tạo nền tảng quan trọng để ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng và nâng cao giá trị./.

