Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng SJC duy trì gần mốc 153 triệu đồng, tỷ giá trung tâm không biến động

Sau khi tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng ở phiên trước, giá vàng SJC sáng 26/11 chưa điều chỉnh, vẫn giữ ở ngưỡng 152,9 triệu đồng/lượng. Tương tự, tỷ giá trung tâm cũng không biến động.

PV
(Ảnh: Vietnam+)
(Ảnh: Vietnam+)

Mở cửa phiên sáng nay (26/11), giá vàng miếng trong nước không có biến động, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại ở chiều bán ra cũng giữ nguyên so với hôm qua.

Tại thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 150,9-152,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC niêm yết từ 150,4-152,9 triệu đồng/lượng, đều không có biến động so với ngày 25/11.

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý giữ ổn định với giá mua và bán từ 149,2-152,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu lại tăng 300.000 đồng/lượng so với ngày 25/11, giá mới từ 149,9-152,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.150 USD/ounce, tăng 10 USD so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Mức giá này tương đương khoảng 132 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 20,9 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.146 đồng/USD, không có biến động so với ngày 25/11. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng không điều chỉnh ở chiều bán ra.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.153-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.163-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.183-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.150-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

(Vietnam+)
#Giá vàng SJC ổn định quanh mốc 153 triệu đồng #Tỷ giá trung tâm không biến động #Thị trường vàng trong nước và quốc tế #Chênh lệch giá vàng nội địa và thế giới #Ảnh hưởng từ chính sách Fed #Tỷ giá USD tại ngân hàng thương mại #Giá vàng nhẫn và vàng miếng trong nước #Tác động của biến động tỷ giá và thị trường vàng
