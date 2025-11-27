Giá vàng SJC giao dịch ở ngưỡng 153,4 triệu đồng, tỷ giá trung tâm tăng 6 đồng

Mở cửa phiên sáng nay (27/11), giá vàng miếng trong nước không có biến động, còn tỷ giá tại các ngân hàng thương mại tăng thêm 6 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 151,4-153,4 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý là từ 150,9-153,4 triệu đồng/lượng, đều chưa có biến động so với ngày 26/11.

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 150-153 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý giao dịch với giá mua và bán từ 149,7-152,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.155,3 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 132,2 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 21,2 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.152 đồng/USD, tăng 6 đồng so với ngày 26/11. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng 6 đồng.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.159-26.409 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.180-26.409 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.179-26.409 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.160-26.409 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

