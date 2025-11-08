Hà Nội đón làn gió mới từ tinh hoa ẩm thực Đài Loan

Tinh hoa đảo ngọc hiện diện giữa lòng Hà Nội

Từ ngày 7 đến 9/11, chương trình “Góc Ẩm thực Đài Loan” (Taiwan Corner) diễn ra tại khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72, do Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam phối hợp tổ chức. Sự kiện quy tụ ba đầu bếp danh tiếng của Đài Loan (Đài Bắc Trung Hoa): Lý Chính Thượng, Trì Nhất Minh và Trần Gia Mô – những người từng đảm nhiệm các bữa tiệc quốc yến, các lễ trao giải Kim Mã và sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Với kinh nghiệm dày dạn trong ẩm thực cung đình và nhà hàng cao cấp, ba đầu bếp đã mang tới Hà Nội một thực đơn kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo. Những món ăn đặc trưng như thịt hầm kho tàu, hải sản hấp trà ô long, hay bánh củ cải Đài Loan được chế biến bằng kỹ thuật hiện đại, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần mộc mạc, tinh tế của ẩm thực đảo ngọc.

Thực khách không chỉ được thưởng thức hương vị mà còn cảm nhận được câu chuyện đằng sau từng món ăn — câu chuyện về vùng đất, khí hậu, con người và phong tục, tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng của văn hóa ẩm thực.

Theo đại diện Ban tổ chức, sự kiện hướng tới mục tiêu giới thiệu tinh hoa ẩm thực Đài Loan đến công chúng Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để các đầu bếp hai nước trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm hướng hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ ẩm thực và du lịch.

Nick Wu – người kể chuyện bằng hương vị

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là sự góp mặt của Nick Wu (Ngô Doanh Hiến) – bếp trưởng kiêm nhà sáng lập Bar Mood, quán bar từng nhiều lần được vinh danh trong Asia’s 50 Best Bars.

Bartender Nick Wu – người sáng lập Bar Mood, một trong những quán bar nổi tiếng nhất châu Á – giao lưu và trình diễn kỹ thuật pha chế cùng các đầu bếp và chuyên gia ẩm thực Việt Nam tại Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trước khi tham gia “Góc Ẩm thực Đài Loan”, Nick Wu đã thực hiện hai buổi giao lưu nghề nghiệp đặc biệt tại The Halflington và Workshop 14 – hai quán bar nổi tiếng của Hà Nội – trong các đêm 31/10 và 1/11.

Với triết lý “sáng tạo từ phong thổ”, Nick Wu sử dụng nguyên liệu bản địa như trà, thảo mộc, ngũ cốc và hoa quế để sáng tạo nên những ly cocktail vừa mang tính nghệ thuật, vừa đậm dấu ấn văn hóa.



Theo anh, hương vị có thể trở thành “ngôn ngữ chung” giúp con người vượt qua rào cản ngôn từ, kết nối cảm xúc và văn hóa. Chính vì vậy, mỗi thức uống mà anh tạo ra đều là một câu chuyện – về ký ức, vùng đất và con người Đài Loan.

Các buổi giao lưu đã thu hút đông đảo giới pha chế và người yêu thích văn hóa đồ uống tại Việt Nam.

Một ly cocktail mang đậm phong vị Đài Loan, được sáng tạo với nguyên liệu bản địa trong chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực tại Hà Nội. Ảnh: PV (Vietnam+)

Giao thoa văn hóa qua ẩm thực và đồ uống

Điểm chung dễ nhận thấy giữa hai sự kiện là tinh thần giao thoa văn hóa. Nếu “Góc Ẩm thực Đài Loan” giới thiệu sự tinh tế và chiều sâu của nghệ thuật nấu nướng, thì các buổi giao lưu của Nick Wu lại đem đến một góc nhìn mới về nghệ thuật pha chế – nơi mỗi hương vị trở thành cầu nối giữa con người và văn hóa.

Cả hai đều thể hiện cách tiếp cận hiện đại của giới đầu bếp và bartender Đài Loan: Lấy yếu tố bản địa làm nền tảng, nhưng luôn hướng tới sự sáng tạo, mở rộng không gian giao tiếp văn hóa qua hương vị.

Đây cũng là xu hướng chung của ẩm thực châu Á hiện nay – khi các nghệ nhân ẩm thực không chỉ nấu ăn, mà còn “kể chuyện” bằng món ăn và đồ uống.

Giới chuyên môn đánh giá, việc các đầu bếp và chuyên gia ẩm thực Đài Loan đến Việt Nam lần này cho thấy tầm nhìn rộng mở của cả hai phía trong việc quảng bá văn hóa thông qua ẩm thực.

Từ các món ăn truyền thống được chế biến tinh xảo đến những ly cocktail sáng tạo, tinh hoa ẩm thực đảo ngọc đã được thể hiện một cách tự nhiên, gần gũi, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng biệt.

Lan tỏa tinh thần sáng tạo

Có thể nói, hai sự kiện tại Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu hương vị mới, mà còn mở rộng biên độ sáng tạo cho cộng đồng ẩm thực Việt Nam.

Qua những buổi chia sẻ của Nick Wu hay sự hiện diện của các đầu bếp danh tiếng Đài Loan, người tham dự cảm nhận rõ hơn vai trò của ẩm thực trong việc kết nối con người và quảng bá văn hóa./.