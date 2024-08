Hà Nội: Hơn 16% cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố vi phạm an toàn thực phẩm

Hàng quán bán các loại xiên nướng xung quanh khu vực Đại học Bách Khoa. (Ảnh: Phương Anh/TTXVN)

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, từ đầu năm 2024 đến nay, cơ quan chức năng của thành phố đã kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm 5.820/5.820 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố gồm các cơ sở tại lễ hội, hội chợ, triển lãm, khu du lịch, điểm công cộng và hàng rong, trong đó 83,7% cơ sở đạt tiêu chí theo quy định, trên 16% cơ sở vi phạm.

Cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát 35.146 lượt cơ sở dịch vụ ăn uống, trong đó 84,5% số cơ sở đạt tiêu chí theo quy định. Sở Y tế Hà Nội cung cấp số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh vi phạm an toàn thực phẩm tại Chi cục An toàn thực phẩm Hà Nội: 0823.88.9095, 0922.55.9095.

Bên cạnh đó, thành phố tổ chức đợt giám sát kiểm tra truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại 15 bếp ăn tập thể trường Tiểu học và 10 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cung cấp nguyên liệu cho bếp ăn tập thể trường Tiểu học tại 15 quận, huyện, thị xã triển khai mô hình “Kiểm soát an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trường học;" tuyến quận, huyện kiểm tra, giám sát 324 cơ sở, trong đó số cơ sở đạt 298 cơ sở, chiếm 91,9%.

Thành phố duy trì mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm tại bữa cỗ tập trung đông người để chủ động phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, với 440 xã, phường, thị trấn/20 quận, huyện, thị xã. Các đoàn giám sát, tư vấn hướng dẫn người dân thực hiện quy định về an toàn thực phẩm tại các gia đình tổ chức cỗ tập trung đông người, 100% gia đình đã ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hà Nội triển khai thí điểm mô hình Kiểm soát an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố xung quanh cổng trường học thuộc hai phường Tràng Tiền và Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm.

Tại 2 phường này, có 21 nhà hàng, 3 khách sạn, 52 cửa hàng ăn uống, 24 cơ sở thức ăn đường phố, 5 cơ sở kinh doanh thực phẩm. Trong đó, 67/73 cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực. Cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát được 65/105 cơ sở, trong đó 89,2% số cơ sở đạt theo các tiêu chí, phạt tiền một cơ sở, nhắc nhở tại chỗ 3 cơ sở, xét nghiệm nhanh đạt 103/108 mẫu (95,4%).

Đáng chú ý, theo Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, hiện nay tình hình vận chuyển, buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng vẫn xảy ra. Hàng hóa vi phạm thường là thực phẩm (bỏng gạo, bim bim, xúc xích, cánh gà...), thực phẩm đông lạnh, nội tạng động vật (kê gà, dạ dày lợn, óc lợn, nầm lợn, mỡ bò...).

Các đối tượng còn thay đổi nhãn, bao bì hàng hóa hoặc thực hiện hành vi gian lận khác nhằm kéo dài thời hạn sử dụng của hàng hóa. Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nghiêm một số trường hợp vi phạm./.

