Multimedia

Infographics

Hà Nội: Khuyến khích mỗi người dân trở thành một "chủ thể sáng tạo"

Sau 5 năm gia nhập “Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO", đến nay, Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến thiết kế sáng tạo.

hanoi-thanh-pho-sang-tao-unesco-2.png
Hà Nội: Khuyến khích mỗi người dân trở thành một "chủ thể sáng tạo"

Sau 5 năm gia nhập “Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO” và thực hiện các sáng kiến, cam kết để thúc đẩy hoạt động thiết kế sáng tạo trong các chương trình phát triển văn hóa-kinh tế-xã hội, đến nay, Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến thiết kế sáng tạo.

Các hoạt động đã thu hút sự tham gia của đông đảo đơn vị, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, từng bước đưa hoạt động thiết kế sáng tạo vào mọi mặt của đời sống, khuyến khích mỗi người dân trở thành một "chủ thể sáng tạo"./.

(Vietnam+)
#UNESCO thành phố sáng tạo #Sáng tạo về thiết kế TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Séc

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Séc

Séc nằm trong nhóm 10 nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam; là nước đầu tiên ở Trung Đông Âu thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược với Việt Nam.

Thương mại song phương Việt Nam-Kuwait

Thương mại song phương Việt Nam-Kuwait

Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Kuwait cũng ngày càng phong phú và có giá trị cao hơn trong thời gian qua, bao gồm hàng nông, thủy sản, trái cây, đồ gỗ...

Tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri

Tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri

Hội nghị giới thiệu người ứng cử tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (tổ chức giữa hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai), từ ngày 17/12/2025 đến ngày 25/1/2026.

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Kuwait

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Kuwait

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Kuwait diễn ra đúng vào thời điểm hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 1/2026.