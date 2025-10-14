Hà Nội mưa diện rộng, cảnh báo nhiều tuyến phố có thể ngập úng

Trong sáng nay khu vực thành phố Hà Nội đang mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo ngập lụt trên nhiều tuyến đường.

Lúc gần 8 giờ ngày 14/10, Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết khu vực Hà Nội đang có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Dự báo trong 3-6 giờ tới, khu vực Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 20-40mm, có nơi cao hơn.

Theo cơ quan này, đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,1-0,3m; thời gian ngập khoảng 20-30 phút, có nơi ngập lâu hơn. Đáng chú ý một số tuyến phố có khả năng ngập sâu với độ sâu lớn nhất từ 0,2-0,4m.