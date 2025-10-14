Hà Nội mưa diện rộng, cảnh báo nhiều tuyến phố có thể ngập úng

Lúc gần 8 giờ ngày 14/10, Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết khu vực Hà Nội đang có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Dự báo trong 3-6 giờ tới, khu vực Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 20-40mm, có nơi cao hơn.
Theo cơ quan này, đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,1-0,3m; thời gian ngập khoảng 20-30 phút, có nơi ngập lâu hơn. Đáng chú ý một số tuyến phố có khả năng ngập sâu với độ sâu lớn nhất từ 0,2-0,4m.
(Vietnam+)