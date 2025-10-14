Miền Bắc tiếp tục có mưa, Hà Nội cục bộ có nơi mưa to trong ngày 14/10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 14/10/2025, thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C. Có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực Đồng bằng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C. Phía Bắc có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh./.

