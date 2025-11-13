Hà Nội phê duyệt dự án chỉnh trang công viên sông Tô Lịch hơn 4.665 tỷ đồng

Chiều ngày 13/11, tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 27) Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng hơn 4.665 tỷ đồng, theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT), với quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư; thời gian thực hiện quý 4/2025 đến quý 4/2028. Nhà đầu tư đề xuất: Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời.

Theo đó, Dự án dự kiến được triển khai dọc tuyến sông Tô Lịch, đi qua 12 phường của Hà Nội gồm: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt. Diện tích đất sử dụng ước tính khoảng 737.927,6m2.

Các hạng mục đầu tư chủ yếu gồm hệ thống đường vỉa hè, đường dạo ven sông; quảng trường, bậc cấp, bậc ngồi, ram dốc; hệ thống bồn cây, sân chơi, sân thể thao, bãi đỗ xe; đường dành riêng cho người đi bộ; công trình dịch vụ, điểm nhấn kiến trúc và công trình phụ trợ; cây xanh, thiết bị tiện ích, chiếu sáng đô thị…

Dự án thực hiện nhằm nâng cấp cảnh quan hai bên bờ sông Tô Lịch mang đậm bản sắc khu vực, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi, sinh hoạt cộng đồng của nhân dân và thúc đẩy phát triển văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch tại khu vực dự án nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung, góp phần bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế về vị trí, quỹ đất khu vực dự án.

Sông Tô Lịch - biểu tượng văn hóa, lịch sử lâu đời của Thủ đô Hà Nội. Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch là một phần quan trọng trong hành trình “hồi sinh dòng chảy lịch sử” của Hà Nội.

Dự án không chỉ góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, mà còn là biểu tượng cho quyết tâm chính trị, sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội trong việc cải tạo môi trường sống, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân…

Thời gian qua, dòng sông Tô Lịch có rất nhiều thay đổi sau khi được bổ cập nước từ Hồ Tây và tiếp nhận nước đã qua xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, dòng sông đã khoác lên mình một diện mạo mới, chất lượng nước sông có nhiều cải thiện, mùi hôi thối cũng giảm rất nhiều và cảnh quan hai bên bờ sông cũng đang được cải tạo xanh, sạch hơn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân./.

