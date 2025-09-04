Hà Nội sẽ “xóa sổ” các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu trước ngày 30/10

Sở Xây dựng thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc kiểm tra, rà soát công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ; biện pháp đảm bảo phòng cháy chữa cháy kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sau vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị trúng thầu công tác quản lý, bảo trì đường bộ, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt công tác sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác; đảm bảo không sử dụng lòng đường, vỉa hè vào mục đích trái với quy định tại Điều 21 Nghị định 165/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đơn vị này cũng cần phối hợp với Công an thành phố, ủy ban nhân dân các xã, phường kịp thời xử lý trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ trái quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm nếu để tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ, làm uy hiếp an toàn công trình đường bộ trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng hỏa hoạn liên quan đến kết cấu hạ tầng đường bộ; báo cáo kết quả rà soát về Sở Xây dựng trước ngày 15/9/2025.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy để tăng cường công tác tuần đường, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, bao gồm cả việc sử dụng gầm cầu cạn làm bãi trông giữ xe trái phép.

Cơ quan này được yêu cầu phối hợp với Văn phòng Sở (bộ phận kiểm tra), phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Công an thành phố trong công tác kiểm tra các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy liên quan đến sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông nói chung và kết cấu hạ tầng đường bộ nói riêng đảm bảo tuân thủ Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ về công tác quản lý phòng cháy chữa cháy.

Ngoài ra, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông được giao rà soát, đề xuất giải pháp nhằm di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày 30/10/2025; rà soát danh mục các tuyến đường, phố đủ điều kiện được sử dụng tạm thời một phần lòng đường để trông giữ phương tiện giao thông đường bộ theo Quyết định số 6440/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để tham mưu thành phố phê duyệt điều chỉnh trong tháng 9/2025 đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành.

Phòng Tài chính-Đầu tư rà soát, đề xuất đầu tư xây dựng các bãi trông giữ xe đạt tiêu chuẩn theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu giao thông tĩnh, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để đưa vào kế hoạch bố trí vốn trung hạn và danh mục kêu gọi đầu tư hàng năm.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có Chỉ thị số 06/CT-BXD về kiểm tra, rà soát công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ; biện pháp đảm bảo phòng cháy, chữa cháy kết cấu hạ tầng đường bộ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ thuộc phạm vi quản lý; đảm bảo không sử dụng lòng đường, vỉa hè vào mục đích trái với quy định tại Nghị định 165/2024 của Chính phủ.

Bộ này cũng yêu cầu các tỉnh, thành lập kế hoạch di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày 30/10, ưu tiên đầu tư xây dựng các bãi trông giữ xe đạt tiêu chuẩn theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu giao thông tĩnh tại các đô thị…/.

Vào lúc 13h ngày 30/8, đã xảy ra vụ cháy tại gầm cầu nhánh Ramp CV1C hướng từ Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái đoạn từ trụ T4 đến mố M1 (bên phía bờ Nam sông Hồng). Vị trí này do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội được thành phố giao quản lý, khai thác phục vụ trông giữ phương tiện. Ngay khi xảy ra vụ cháy, nhân viên trông xe đã cố gắng sử dụng các phương tiện cứu hỏa để dập lửa và báo cho lực lượng Công an phòng cháy chữa cháy. Đến 13h45 vụ cháy được dập tắt. Sơ bộ bị cháy khoảng 500 xe máy.