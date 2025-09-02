Hà Nội tổ chức 6 trận địa bắn pháo hoa mừng 80 năm Quốc khánh

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại thủ đô, Hà Nội có 5 điểm bắn gồm 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật.

Bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật 2 trận địa, trận địa số 1 trước trụ sở tòa soạn Báo Hà Nội mới, trận địa số 2 trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm.

Thành phố cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp 4 trận địa. Trận địa số 3 tại Đảo dừa, Công viên Thống nhất, phường Hai Bà Trưng; trận địa số 4 trước Cung Thể thao dưới nước, Khu liên hợp thể thao quốc gia, phường Từ Liêm; trận địa số 5 tại Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ; trận địa số 6 tại hồ Văn Quán, phường Hà Đông./.