Hà Nội tổng kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện

Ngày 13/11, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Sở Xây dựng Hà Nội đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động trông giữ phương tiện và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đối tượng kiểm tra cụ thể gồm: các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trông giữ phương tiện được Sở Xây dựng Hà Nội cấp Giấy phép sử dụng tạm thời lòng đường để trông giữ phương tiện trên địa bàn thành phố.

Các tổ chức, cá nhân được Sở Xây dựng Hà Nội cấp Giấy phép thi công trên địa bàn thành phố. Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xâm hại kết cấu hạ tầng giao thông, công trình giao thông đường bộ.

Thời gian triển khai thực hiện kiểm tra từ ngày 12/11 đến hết ngày 31/12/2025.

Về nội dung kiểm tra, rà soát theo thẩm quyền, đối với công tác xử lý các vi phạm trong hoạt động trông giữ phương tiện kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các tổ chức, cá nhân chiếm dụng trái phép lòng đường, hè phố, lề đường để trông giữ phương tiện giao thông; các trường hợp chiếm dụng gầm cầu, dải phân cách để trông giữ phương tiện không đúng quy định; dỡ bỏ biển “P,” yêu cầu xóa các vạch sơn kẻ tại các điểm dừng, đỗ xe không phép, trái phép.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm quy định trong nội dung Giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp như: vi phạm về vị trí, diện tích, địa chỉ đã ghi trong giấy phép; sơn kẻ ranh giới vị trí trông giữ xe, trang phục, thẻ nhân viên, biển báo trông giữ xe, nội quy trông giữ, bảng niêm yết giá trông giữ, số điện thoại đường dây nóng của đơn vị; kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các điểm, bãi trông giữ xe thu tiền không đúng quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Không vạch kẻ, không biển báo tại một điểm trông giữ xe tự phát. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Cùng với đó, lực lượng chuyên ngành của Sở Xây dựng Hà Nội sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý các phương tiện dừng, đỗ xe ở lòng đường, hè phố, lề đường trái quy định gây cản trở, mất an toàn giao thông; kiểm tra, xử lý các trường hợp xe taxi dừng đỗ trái quy định gây cản trở giao thông tại cổng bệnh viện, trung tâm thương mại, các trường hợp xe ôtô dừng, đỗ trái quy định tại các nhà chờ, điểm dừng xe buýt, các nhà ga đường sắt đô thị; tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường, phố xảy ra ùn, tắc giao thông do phương tiện dừng, đỗ dọc đường gây cản trở giao thông.

Bên cạnh đó, lực lượng chuyên ngành của Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hành vi vi phạm như tổ chức hoạt động khai thác bãi đỗ xe khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương phát hiện, xử lý các bến, bãi trông giữ phương tiện không có giấy phép tại các khu đất trống, đất dự án chưa triển khai; tổng hợp đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường và các cơ quan chức năng liên quan có biện pháp tăng cường quản lý chặt chẽ không để xảy ra vi phạm, tái vi phạm hoặc để cơ quan báo chí và người dân phản ánh.

Đối với công tác đảm bảo an toàn kết cấu hạ tầng công trình giao thông đường bộ kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền các hành vi như: dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ; tự ý đào, đắp, san, lấp mặt bằng trong hành lang an toàn đường bộ, phần đất dọc hai bên đường bộ dùng để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ; tự ý gắn vào công trình báo hiệu đường bộ các nội dung không liên quan tới ý nghĩa, mục đích của công trình đường bộ...

Các hành vi như: xả nước thải xây dựng từ các công trình xây dựng ra đường phố; dựng biển quảng cáo trên đất hành lang an toàn đường bộ khi chưa được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản hoặc dựng biển quảng cáo trên phần đất dọc hai bên đường bộ dùng để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ; mở đường nhánh đấu nối trái phép vào đường chính mất an toàn giao thông... cũng sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Thêm vào đó, lực lượng chức năng cũng kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thi công công trình trên đường bộ đang khai thác như: thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ không thực hiện theo đúng các quy định trong Giấy phép thi công, trong văn bản thỏa thuận thi công của cơ quan có thẩm quyền và các quy định của pháp luật; để vật liệu, đất đá, phương tiện thi công ngoài phạm vi thi công gây cản trở giao thông.

Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, hè phố, lề đường trái quy định: kiểm tra, xử lý các trường hợp chiếm dụng hè phố, lòng đường, lề đường kinh doanh buôn bán, dựng nhà tạm, mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, các trường hợp dừng, đỗ xe trên hè phố, lề đường gây cản trở giao thông./.

