Hà Nội xử lý nghiêm, dứt điểm các điểm, bãi trông giữ xe tự phát, không phép

Nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các điểm, bãi trông giữ phương tiện trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Dương Đức Tuấn đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện các khu vực gầm cầu đã và đang được sử dụng tạm để trông giữ phương tiện; đồng thời, xử lý nghiêm, dứt điểm các điểm, bãi trông giữ xe tự phát, không phép, đặc biệt, tại khu vực gầm cầu.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trông giữ phương tiện trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống cháy nổ, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố các nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, ngày 5/9/2025, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã ban hành Công văn số 4960/UBND-ĐT về việc thực hiện kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ và biện pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy kết cấu hạ tầng đường bộ.

Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trên địa bàn quản lý: chỉ đạo kiểm tra, xử lý triệt để các điểm vi phạm hành lang an toàn đường bộ; lập phương án di dời các bãi trông giữ xe không đúng quy định ra khỏi phạm vi hành lang đường bộ, phối hợp Sở Quy hoạch-Kiến trúc bố trí quỹ đất làm bãi đỗ xe theo quy hoạch.

Liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội, hậu quả, ban đầu gây cháy khoảng trên 500 phương tiện xe máy, ngày 4/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 157/CĐ-TTg về vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội rà soát ngay việc cấp phép và tổ chức quản lý bãi trông giữ xe trong vụ hỏa hoạn nêu trên; làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn; có biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) liên quan đến hoạt động cấp phép, quản lý, biện pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ và biện pháp bảo đảm an toàn công trình cầu theo đúng quy định của pháp luật…./.

Cận cảnh bãi trông giữ xe dưới gầm cầu tại Thủ đô Hà Nội Hiện tại Hà Nội tổ chức trông giữ xe tại các điểm dưới khu vực 4 gầm cầu trên địa bàn thành phố, gồm: Chương Dương, Vĩnh Tuy, Ngã Tư Vọng và Mai Dịch.