Kiểm tra hơn 2.200 bãi giữ xe trong và ngoài trường học, phát hiện nhiều vi phạm

Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông đã phát lệnh cho lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đồng loạt kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông và người nhà giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện trong cùng một thời điểm trên toàn quốc.

Đúng 8 giờ đến 10 giờ ngày 4/11, lực lượng Cảnh sát Giao thông 30/34 địa phương (trừ 4 địa phương trời mưa, lũ lụt, gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng không thực hiện) đã mời đại diện Ban Giám hiệu các nhà trường tham gia tổng kiểm tra 2.219 bãi giữ xe (1.149 bãi giữ xe trong trường, 1.070 bãi giữ xe xung quanh khu vực cổng trường).

Kết quả, số học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến trường là 19.406 trường hợp (gửi ở bãi giữ xe của trường là 6.474 trường hợp; gửi ở bãi giữ xe của người dân xung quanh trường 12.932 trường hợp).

Số trường hợp sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn là 9.774 trường hợp (bãi giữ xe trong trường 2.941 trường hợp; bãi giữ xe xung quanh trường 6.833 trường hợp).

24.407 phụ huynh đã được mời đến để thông báo vi phạm, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho học sinh.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã yêu cầu 2.626 nhà trường tuân thủ cam kết không trông giữ xe môtô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển xe môtô, xe gắn máy; yêu cầu 2.203 bãi giữ xe xung quanh khu vực cổng trường không trông giữ xe môtô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện./.

Hà Nội triển khai cao điểm xử lý học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông Công an thành phố Hà Nội thành lập các tổ “đặc biệt” tập trung xử lý tại các tuyến đường và khu vực quanh các cổng trường học nhằm xử lý triệt để tình trạng học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông.