Hai tháng đầu năm 2025, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí

Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trần Hữu Minh cho biết, theo tổng hợp từ báo cáo nhanh của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, tháng 2/2025 (tính từ ngày 15/1 đến ngày 14/2), toàn quốc xảy ra 1.616 vụ tai nạn giao thông, làm chết 882 người và làm bị thương 1.131 người.

So với cùng kỳ năm 2024 giảm 824 vụ (33,77%), giảm 177 người chết (16,71%), giảm 789 người bị thương (41,09%). Con số này chưa tính số liệu của Hàng không vì đặc thù riêng.

Trong đó, đường bộ xảy ra 1.596 vụ, làm chết 868 người, bị thương 1.127 người, giảm 828 vụ (34,16%), giảm 180 người chết (17,18%), giảm 788 người bị thương 41,15%) so với cùng kỳ năm trước.

Đường sắt xảy ra 16 vụ, làm chết 11 người, bị thương 3 người, tăng 7 vụ (77,78%), tăng 4 người chết (57,14%), số người bị thương không thay đổi (3/3) so với cùng kỳ năm trước.

Đường thủy xảy ra 4 vụ, làm chết 3 người, bị thương 1 người, so với cùng kỳ năm trước giảm 3 vụ (42,86%), giảm 1 người chết (25%), giảm 1 người bị thương (50%). Hàng hải không xảy ra tai nạn.

Trong tháng 2/2025, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 17 báo cáo an toàn bắt buộc (Mandatory Occurrence Report – MOR), xảy ra 4 sự cố mức D, giảm 5 sự cố so với cùng kỳ năm 2024. Có 1 sự cố xảy ra do hỏng hóc kỹ thuật, 3 sự cố do yếu tố con người (2 do tổ lái và 1 do nhân viên kỹ thuật).

Như vậy, trong 2 tháng đầu năm 2025 (tính từ ngày 15/12/2024 đến 14/2/2025), đã có 3.443 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc, làm chết 1.868 người, bị thương 2.312 người. So với 2 tháng đầu năm 2024, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí, trong đó, số vụ tai nạn giảm 1.436 vụ (29,43%), giảm 189 người chết (9,19%), giảm 1.616 người bị thương (41,14%).

Phân tích cụ thể cho thấy, tai nạn giao thông đường bộ vẫn chiếm chủ yếu với 3.408 vụ, làm chết 1.843 người, bị thương 2.306 người. Con số này so với cùng kỳ năm trước giảm 1.433 vụ (29,6%), giảm 188 người chết (9,26%), giảm 1.616 người bị thương (41,2%).

Tiếp đến là tai nạn giao thông đường sắt với 24 vụ, làm chết 16 người, bị thương 5 người, giảm 3 vụ (11,11%), giảm 6 người chết (27,27%), tăng 1 người bị thương (25%). Đường thủy cũng xảy ra 11 vụ tai nạn, làm chết 9 người, bị thương 1 người, tăng 2 vụ (22,22%), tăng 5 người chết (125%), giảm 1 người bị thương (50%) so với cùng kỳ năm 2024. Hàng hải không xảy ra tai nạn.

Theo số liệu thống kê trong 2 tháng đầu năm 2025 (tính từ ngày 16/12/2024 đến ngày 15/2/2025), Cục Hàng không Việt Nam nhận được 32 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 8 sự cố mức D. Nguyên nhân là do do hỏng hóc kỹ thuật tàu bay (4 sự cố) và do con người (4 sự cố, trong đó 2 do tổ lái, 1 do nhân viên kỹ thuật, 1 do tổ lái và nhân viên kỹ thuật)./.

