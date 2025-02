Bệnh viện Việt Đức: Số ca cấp cứu do tai nạn giao thông giảm rõ rệt

Ngày 2/2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin số lượng các ca cấp cứu trong dịp Tết Ất Tỵ 2025 đã giảm 20-30% so với những năm trước, trong đó số ca cấp cứu do tai nạn giao thông giảm rõ rệt. Riêng tai nạn pháo nổ, pháo tự chế, mặc dù bệnh viện đã khuyến cáo từ sớm nhưng vẫn có nhiều ca nhập viện đa chấn thương...

Theo Tiến sỹ Phan Bá Hải - Phó trưởng Khoa phẫu thuật chi trên và Y học thể thao (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), so với dịp Tết những năm trước, trong những ngày Tết năm nay mô hình bệnh tật cấp cứu có thay đổi đáng kể.

Số lượng các ca cấp cứu đã giảm 20 đến 30% so với những năm trước, trong đó số ca cấp cứu do tai nạn giao thông giảm rõ rệt, chỉ còn chiếm khoảng 50% tổng số ca cấp cứu (những năm trước thường chiếm khoảng 80 đến 90%). Đáng chú ý, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông phải xét nghiệm nồng độ cồn cũng rất ít.

Số người khám, cấp cứu tai nạn nghi do giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2024 Trong 24 giờ qua, tổng số lượt khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông là 3.727 người, nâng số lượt khám, cấp cứu trong 7 ngày nghỉ Tết (từ ngày 25/1-1/2) là 24.054 người.

Những trường hợp nhập viện cấp cứu có nguyên nhân khác là pháo nổ, nổ bình ga mini, ngã cầu thang, tai nạn sinh hoạt… gia tăng cả trước và trong Tết.

Mặc dù trước Tết, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã không ít lần khuyến cáo về những nguy hiểm của pháo nổ, pháo tự chế, tuy nhiên trong 4 ngày Tết (từ 29 Tết đến mùng 3 Tết), bệnh viện đã tiếp nhận 24 ca tai nạn do pháo nổ vào nhập viện, trong đó nhiều nhất vào ngày 29 Tết với 13 ca, mùng 1 Tết là 5 ca.

Ngay trong đêm ngày 1/2, bệnh viện tiếp nhận hai trường hợp cấp cứu do pháo nổ, sau khi sơ cứu đã được đưa vào điều trị tại Khoa phẫu thuật chi trên và Y học thể thao và được phẫu thuật ngay trong sáng ngày 2/2.

Theo thống kê của Bộ Y tế ngày 2/2, so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024, số ca khám cấp cứu nghi do tai nạn giao thông giảm 11%; số ca tử vong, nghi do tai nạn giao thông giảm 29%; số ca khám, cấp cứu nghi do tai nạn pháo nổ, pháo hoa giảm 24%; số ca khám, cấp cứu tai nạn nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế giảm 50%%.

Trong 9 ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ ngày 25/1-2/2/2025), các bệnh viện đã thực hiện khám, cấp cứu cho 549.997 lượt người bệnh; có 194.985 người bệnh nhập viện, điều trị nội trú; thực hiện 18.929 ca phẫu thuật (trong đó có 3.301 ca phẫu thuật cấp cứu do tai nạn).

Tổng số ca khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông từ ngày 25/1-2/2 ghi nhận 24.122 ca; 9.818 lượt người bệnh nghi liên quan đến tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú/theo dõi; 2.538 người chuyển viện.

Tổng số tử vong nghi do tai nạn giao thông là 160 người, trong đó tử vong trước khi đến cơ sở khám, chữa bệnh là 66 người, tử vong tại cơ sở khám, chữa bệnh là 39 người và tiên lượng tử vong xin về là 55 người./.