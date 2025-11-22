Hai thương hiệu vàng trong nước đảo chiều tăng 600.000 đồng mỗi lượng

Sau khi giảm mạnh ở phiên chiều qua, tại phiên sáng nay (22/11) hai thương hiệu vàng trong nước đảo chiều tăng từ 500.000-600.000 đồng mỗi lượng, hiện đang giao dịch ở mức gần 150,4 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 148,4-150,4 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC niêm yết từ 147,6-150,6 triệu đồng/lượng, cùng tăng 600.000 đồng so với phiên trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 600.000 đồng mỗi lượng, hiện giao dịch từ 147,4-150,4 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý đang giao dịch quanh mức 147-150 triệu đồng/lượng, cũng tăng thêm 500.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.066 USD/ounce, tăng 25 USD so với cùng kỳ phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 129,3 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 21 triệu đồng/lượng./.

