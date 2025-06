Hamas cam kết tham gia nỗ lực hòa giải hướng tới lệnh ngừng bắn ở Gaza

Phong trào Hồi giáo Hamas ngày 25/6 ra thông cáo báo chí khẳng định sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các nỗ lực hòa giải đang diễn ra nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

Trong thông cáo, Hamas cam kết hợp tác với các bên trung gian và phản hồi mang tính xây dựng đối với bất kỳ đề xuất nghiêm túc nào có thể dẫn đến thỏa thuận toàn diện.

Phong trào này cũng nêu bật nhu cầu ngừng bắn vĩnh viễn, rút toàn bộ lực lượng Israel khỏi Dải Gaza, không cản trở dòng viện trợ nhân đạo, khởi động tái thiết và hoàn tất thỏa thuận trao đổi tù nhân.

Thông cáo báo chí của Hamas được đưa ra vài giờ sau khi Đài phát thanh công cộng Kan của Israel dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết “đã đạt được tiến triển đáng kể” về trong quá trình hướng tới thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trong một động thái khác có liên quan, Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas cùng ngày đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump hỗ trợ đạt được “kết quả tưởng chừng như không thể” là hòa bình toàn diện và ngừng bắn ở Gaza.

Trong thư gửi nhà lãnh đạo Mỹ, Tổng thống Abbas cũng kêu gọi ông Trump giúp chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.

Nhà lãnh đạo Palestine nhận định lệnh ngừng bắn do Mỹ bảo trợ ở Dải Gaza sẽ “mang lại hy vọng cho nhân dân trong khu vực về việc hòa bình có thể đạt được và công lý có thể chiến thắng."

Tổng thống Abbas bày tỏ PA sẵn sàng hợp tác với Mỹ, Saudi Arabia và các quốc gia Arab, Hồi giáo và châu Âu khác, để đạt được một nền hòa bình công bằng và toàn diện giữa người Palestine và người Israel.

Ông nhấn mạnh với sự trợ giúp của Washington, “chúng ta có thể đạt được kết quả tưởng chừng như không thể: một Palestine được công nhận, tự do, có chủ quyền và an toàn; một Israel được công nhận và an toàn; và một khu vực được hưởng hòa bình, thịnh vượng và hội nhập."

Nhà lãnh đạo Palestine cũng bày tỏ “hy vọng và tin tưởng” vào khả năng của Mỹ “trong việc tạo ra lịch sử mới cho khu vực, khôi phục nền hòa bình đã mất qua nhiều thế hệ”./.

