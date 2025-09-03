Hàn Quốc đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 2/9, Hàn Quốc chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên 1 tháng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), đồng thời công bố kế hoạch tổ chức một sự kiện quan trọng về Trí tuệ Nhân tạo (AI) vào cuối tháng, do Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì.

Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc, ông Kim Sang Jin, cho biết với cương vị là Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Hàn Quốc cam kết lãnh đạo hội đồng hiệu quả, minh bạch và toàn diện.

Trong các sự kiện của Hội đồng Bảo an tháng này, Hàn Quốc dự kiến tổ chức cuộc tranh luận mở cấp cao về AI vào ngày 24/9 theo chương trình nghị sự về duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Ông Kim Sang Jin cho biết Tổng thống Lee Jae Myung sẽ chủ trì sự kiện quan trọng này, đánh dấu lần đầu tiên một Tổng thống Hàn Quốc chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an.

Trước đó, Tổng thống Lee Jae Myung có kế hoạch tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc và có bài phát biểu quan trọng vào ngày 23/9.

Theo Đại sứ Kim Sang Jin, với sự phát triển nhanh chóng và lan rộng toàn cầu của AI, Hàn Quốc tin rằng một cuộc thảo luận cấp cao là kịp thời và cần thiết để tối đa hóa lợi ích của AI, đồng thời giảm thiểu rủi ro của công nghệ này.

Chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an được luân phiên theo tháng giữa 15 quốc gia thành viên của Hội đồng. Đây là lần thứ hai Hàn Quốc đảm nhận nhiệm vụ này./.

