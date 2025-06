Hậu Giang: Bắt tay thực hiện nhiệm vụ mới của thành phố Cần Thơ sau sáp nhập

Ngày 28/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 29 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2025).

Kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm; thảo luận nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2025.

Bên cạnh đó, kỳ họp thảo luận, thông qua 4 dự thảo nghị quyết thuộc các lĩnh vực đất đai, giáo dục và đào tạo, nhất là xem xét phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; nghị quyết về quy định số lượng hợp đồng giáo viên, nhân viên trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2025-2026.

Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang, cho biết tỉnh đang tích cực thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp và cấp xã đang vận hành thử nghiệm từ ngày 24/6, để chính quyền cấp tỉnh và cấp xã mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, thực hiện nhiệm vụ mới của thành phố Cần Thơ sau sáp nhập.

Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Sáu tháng năm 2025, tỉnh Hậu Giang tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật như tốc độ tăng trưởng đạt 10,95%, cơ bản đạt theo kịch bản tăng trưởng đã đề ra.

Các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tài chính- ngân sách của tỉnh đều ghi nhận chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu và giải ngân vốn đầu tư công được tỉnh tập trung, nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ.

Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính của tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Các chỉ số đánh giá cấp tỉnh như PCI, PAPI, PAR INDEX đều tăng thứ hạng, cho thấy sự cải thiện rõ rệt về chất lượng quản trị công và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn còn không ít khó khăn, thách thức.

Tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa còn gặp nhiều khó khăn; kim ngạch xuất khẩu tuy có tăng so với cùng kỳ nhưng vẫn còn thấp so với kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu giảm so với cùng kỳ và chưa đạt kế hoạch. Dịch hại, sâu bệnh trên cây trồng vật nuôi còn nhiều ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp; xâm nhập mặn, sạt lở và dông lốc xảy ra sớm./.

