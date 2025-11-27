Hỗ trợ kinh phí giúp đồng bào miền Trung và Tây Nguyên sớm vượt qua khó khăn

Trong thời gia qua, nhiều tổ chức, cá nhân và các địa phương đã tham gia quyên góp, thể hiện tinh thần sẻ chia, hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Lào Cai hỗ trợ 7 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Với tinh thần "thương người như thể thương thân," tỉnh Lào Cai đã quyết định hỗ trợ 14 tỷ đồng từ nguồn kinh phí cứu trợ do Ban Vận động cứu trợ tỉnh quản lý gửi đến Ban Vận động cứu trợ 7 tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Quảng Trị, mỗi địa phương 2 tỷ đồng nhằm góp phần khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Sáng 27/11, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 3 (mở rộng), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Giàng Thị Dung đã phát động đến các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo sở, ngành của tỉnh, đại biểu dự hội nghị ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra.

Trước đó, ngày 25/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai cũng đã ban hành Công văn số 61/MTTQ-BTT hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Trong những ngày qua, mưa lũ lịch sử do ảnh hưởng của bão số 13 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Đà Nẵng, Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Quảng Trị.

Tính đến ngày 26/11, thiên tai đã làm hơn 108 người chết và mất tích; trên 200.000 ngôi nhà bị ngập; gần 1.000 ngôi nhà hư hỏng; hơn 82.000 ha hoa màu và 117.000 ha cây trồng bị ngập úng; hơn 3,3 triệu gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi.

Quảng Trị phân bổ 7 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào sớm vượt qua gian khó

Cùng ngày (27/11), Ban Vận động cứu trợ tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định về việc phân bổ 7 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai.

Tình nguyện viên đóng gói nhu yếu phẩm để gửi tới đồng bào miền Trung. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Theo đó, tỉnh Quảng Trị hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 2 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 2 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 2 tỷ đồng và tỉnh Lâm Đồng 1 tỷ đồng. Số tiền này được trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh Quảng Trị nhằm giúp nhân dân các địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống, khắc phục thiệt hại nhà cửa, cơ sở hạ tầng và ổn định đời sống dân sinh sau thiên tai.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã phát động đợt vận động "Nghĩa tình Quảng Trị hướng đến đồng bào miền Trung, Tây Nguyên."

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị cam kết toàn bộ nguồn lực tiếp nhận sẽ được phân bổ kịp thời, đúng đối tượng, đúng địa chỉ, công khai và minh bạch, bảo đảm đến với bà con nhanh nhất và thiết thực nhất; giúp đồng bào miền Trung, Tây Nguyên sớm vượt qua gian khó, sớm dựng lại cuộc sống bình yên.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng cho biết, những năm trước và năm 2025, Quảng Trị cũng là địa phương chịu ảnh hưởng nặng của thiên tai. Trong các đợt thiên tai đó, tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhân dân cả nước. Do đó, việc kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại của mưa lũ tại miền Trung, Tây Nguyên là thể hiện sự đoàn kết, nghĩa tình và truyền thống "lá lành đùm lá rách" của tỉnh Quảng Trị cũng như dân tộc ta.

Sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Quảng Trị không chỉ giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng vào tinh thần tương thân tương ái mỗi khi thiên tai, hoạn nạn xảy ra./.

