Tỉnh Phú Thọ trao kinh phí hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Ngày 25/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã dự Lễ trao tặng kinh phí của tỉnh Phú Thọ hỗ trợ cho các tỉnh: Quảng Trị, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và thành phố Huế bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Phát biểu tại Lễ trao tặng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy bày tỏ cảm thông sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề mà đồng bào miền Trung-Tây Nguyên đang gánh chịu do bão lũ; nhấn mạnh, tinh thần đoàn kết, sẻ chia luôn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc và Phú Thọ mong muốn góp phần xoa dịu những mất mát đó bằng việc gửi tặng các phần quà hỗ trợ đến các địa phương bị ảnh hưởng.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cũng kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tiếp tục chung tay giúp sức để nguồn lực hỗ trợ được chuyển đến người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả; bày tỏ tin tưởng, với sự đồng lòng của cả nước, các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên sẽ sớm khôi phục đời sống, ổn định sản xuất và phát triển trở lại.

Với tinh thần sẻ chia và tương thân tương ái, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã trao 200 triệu đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai.

Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ cũng trao kinh phí ủng hộ các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và thành phố Huế, mỗi địa phương 5 tỷ đồng; các tỉnh Khánh Hòa và Quảng Trị mỗi tỉnh 3 tỷ đồng để kịp thời khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân.

Thay mặt các địa phương nhận hỗ trợ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thu Nguyệt bày tỏ cảm ơn chân thành đối với sự hỗ trợ kịp thời, đầy trách nhiệm và nghĩa tình của Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và nhân dân các địa phương, trong đó có tỉnh Phú Thọ.

Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt nhấn mạnh, đây không chỉ là nguồn lực vật chất quý báu, mà còn là sự động viên tinh thần to lớn, giúp bà con nhân dân thêm vững tin, nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống; khẳng định sẽ chuyển nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả, giúp bà con sớm khắc phục hậu quả sau bão lũ./.

1.110 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ khắc phục mưa lũ đã được chuyển về 4 địa phương Cụ thể, tỉnh Khánh Hòa được hỗ trợ 150 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 300 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 500 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.