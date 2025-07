Hòa Phát đạt lợi nhuận sau thuế hơn 7.600 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025

Quý 2/2025, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận hơn 36.000 tỷ đồng doanh thu và 4.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tập đoàn đạt doanh thu hơn 74.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7.600 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 23% so với cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn Hòa Phát sẽ hoàn thành lò cao số 6, thuộc phân kỳ 2 của dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 vào tháng 9/2025. Sau khi hoàn thành, sản lượng thép toàn Tập đoàn sẽ đạt tổng cộng 16 triệu tấn/năm, trong đó có 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng, đáp ứng 100% nhu cầu với sản phẩm này trên thị trường Việt Nam.

Năm 2025, Hòa Phát đặt kế hoạch kinh doanh 170.000 tỷ đồng doanh thu và 15.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, sau sáu tháng đầu năm, Tập đoàn đã hoàn thành 44% kế hoạch doanh thu và 51% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Nhóm thép và các sản phẩm liên quan đóng góp chính với gần 90% vào doanh thu hợp nhất Tập đoàn.

Trong quý 2/2025, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 2,5 triệu tấn thép thô, tương đương quý 1 và tăng 10% so với cùng kỳ 2024. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 2,6 triệu tấn, tăng 9% so với quý trước và 18% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 5,1 triệu tấn thép thô, tăng 17% so với 6 tháng đầu năm 2024. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 5 triệu tấn, tăng 23% so với nửa đầu năm ngoái. Riêng thép cuộn cán nóng đạt mức tăng 42% so với nửa đầu năm 2024.

Lĩnh vực nông nghiệp của Hòa Phát đạt kết quả đặc biệt xuất sắc trong 6 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng lần lượt 38% và 130% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 19/08/2025, Hòa Phát sẽ khởi công nhà máy sản xuất ray thép tàu cao tốc và thép hình đặc biệt tại Dung Quất - Quảng Ngãi nhằm cung cấp sản phẩm cho các dự án trọng điểm quốc gia như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, dự án đường sắt Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai và nhiều dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh./.

Hòa Phát thăng hạng trong tốp 100 công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á Tập đoàn Hòa Phát lần thứ hai liên tiếp nằm trong top 100 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, tăng hạng từ 76 lên 62, thể hiện vị thế kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam.