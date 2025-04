Hơn 1,1 triệu thí sinh đăng ký dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2025

Hôm nay, 28/4, là thời hạn cuối cùng để thí sinh đăng ký trực tuyến dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số liệu trên hệ thống đến 17 giờ cho thấy tổng số thí sinh đăng ký dự thi là gần 1.165.289 em. Trong đó, số thí sinh học lớp 12 (học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018) là 1.122.507 (chiếm 96,33%).

Số thí sinh tự do là 42.782 em (chiếm 3,67%), trong đó số thí sinh tự do đăng ký thi thi chương trình giáo dục phổ thông 2018 là trên 16.000 em (chiếm 1,38%); số thí sinh tự do đăng ký thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 là trên 26.700 em (chiếm 2,29%).

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 28/4 đến hết ngày 9/5, các đơn vị đăng ký dự thi rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa thông tin của thí sinh (nếu có), rà soát điểm bảo lưu của thí sinh (nếu có). Đồng thời, đến hết ngày 9/5, các đơn vị đăng ký dự thi thực hiện tra cứu thông tin từ nguồn thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác nhận diện ưu tiên theo nơi thường trú, đối tượng người dân tộc thiểu số cho thí sinh.

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 sẽ diễn ra vào các ngày 27 và 28/6. Năm nay là năm tốt nghiệp lớp 12 của lứa học sinh đầu tiên học theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Do đó, để đảm bảo quyền lợi cho những thí sinh học theo chương trình 2006 có thể đăng ký dự thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hai đề thi cho hai nhóm thí sinh học theo hai chương trình khác nhau./.

