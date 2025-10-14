Hơn 32,5 vạn lượt khách tham quan, chiêm bái trong dịp lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai, sau khi danh thắng Côn Sơn-Kiếp Bạc cùng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa thế giới (tháng 7/2025), lượng khách đến thăm quan, chiêm bái di tích này đã tăng đột biến, nhất là trong những ngày tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2025.

Từ 22/9 đến 13/10, Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc đã đón khoảng 32,5 vạn lượt khách đến thăm quan, chiêm bái, tăng 214% so với cùng kỳ năm 2024; từ đầu năm đến nay, di tích đã đón gần 99 vạn lượt khách đến tham quan, chiêm bái

Lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc là lễ hội đầu tiên được tổ chức sau khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới, diễn ra từ ngày 1/10 đến 12/10, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, không gian lễ hội được mở rộng.

Các nghi lễ đã được Hải Phòng tổ chức bảo đảm trang trọng, đúng nghi thức truyền thống, tái hiện các giá trị lịch sử-văn hóa độc đáo của miền di sản như: Lễ dâng hương và Tế Cáo yết; tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, 583 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hóa Thế giới Nguyễn Trãi; Lễ Khai ấn đền Kiếp Bạc; Lễ Cầu an và Hội Hoa đăng; Lễ rước bộ, Lễ tế; Lễ giỗ Đức Thánh Trần.

Phần hội cũng được tổ chức phong phú với nhiều hoạt động gắn với trải nghiệm văn hóa-du lịch-ẩm thực-làng nghề thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước hào hứng tham gia như: Diễn xướng Hội quân trên sông Lục Đầu; liên hoan diễn xướng hầu Thánh; trình diễn múa rối nước; Trưng bày chuyên đề “Côn Sơn, Kiếp Bạc, Thanh Mai, Kính Chủ, Nhẫm Dương-hành trình di sản Văn hóa thế giới"…

Lung linh hoa đăng trong đêm hội. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã quyết định không bắn pháo hoa từ nguồn kinh phí xã hội hóa, dùng toàn bộ số tiền là hơn 1 tỷ đồng từ nguồn này để ủng hộ nhân dân bị bão lụt.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là thành phố Hải Phòng đã tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch và Xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu sản phẩm OCOP, làng nghề tiêu biểu, cùng không gian ẩm thực đặc sắc và ra mắt 3 tour du lịch mới gồm: Tour “Một hành trình - 5 điểm đến di sản thế giới” kết nối Chùa Côn Sơn-Chùa Thanh Mai-Đền Kiếp Bạc-Chùa Nhẫm Dương-Động Kính Chủ để du khách có thể tìm hiểu câu chuyện về sự hình thành, phát triển, hội nhập của thiền phái Trúc Lâm và tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần của người Việt.

Tour “Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm” khai thác chiều sâu “tu-học-hành đạo” tại Côn Sơn, Thanh Mai, đưa du khách tiếp cận gần hơn với tinh thần phật giáo Trúc Lâm thuần Việt qua kiến trúc, cảnh quan, thư tịch và nghi lễ.

Tour “Khám phá di sản Côn Sơn, Kiếp Bạc” đưa du khách qua chuỗi trải nghiệm đậm đặc giá trị di sản, thưởng thức những sản phẩm ẩm thực-làng nghề, không gian nghệ thuật dân gian chọn lọc.

Thắp sáng hoa đăng tại lễ cầu an và hội hoa đăng. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc gồm 12 điểm di tích tiêu biểu trải dài ở 3 tỉnh, thành phố là Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng.

Theo đó, Quảng Ninh có 5 điểm là Thái Miếu, chùa Lân, chùa Hoa Yên, chùa Ngọa Vân, bãi cọc Yên Giang. Bắc Ninh có 2 điểm là chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà.

Thành phố Hải Phòng có 5 điểm là chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ và chùa Nhẫm Dương với khu vực lõi là 525,75ha và vùng đệm là 4.380,19ha, trong đó chùa Côn Sơn là trung tâm tu học Trúc Lâm, in đậm dấu tích Tổ Pháp Loa và Huyền Quang; chùa Thanh Mai được dựng từ thời Trần trên núi Phật Tích, gắn với sự nghiệp hai vị Tổ Trúc Lâm; đền Kiếp Bạc là không gian thờ Đức Thánh Trần, biểu trưng cho trí dũng và đạo trị quốc; chùa Nhẫm Dương (tổ đình Tào Động) là nơi lưu giữ chứng tích cư trú liên tục của người Việt cổ; động Kính Chủ, được mệnh danh là “Nam thiên đệ lục động” với 47 bia ma nhai, nơi lưu giữ bút tích của nhiều danh nhân phản ánh lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc qua gần 7 thế kỷ, từ triều Trần đến triều Nguyễn.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu, thành phố được biết đến là miền đất địa linh nhân kiệt, nơi lắng đọng tinh hoa văn hóa của dân tộc.

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Hải Phòng đã lưu giữ được một kho tàng di sản vô giá với 3.981 di tích lịch sử, văn hóa; trong đó, có 2 di sản thế giới (quần đảo Cát Bà đã được UNESCO công nhận Di sản Thiên nhiên Thế giới vào tháng 9/2023 và Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận vào tháng 7/2025); 9 di tích, cụm di tích quốc gia đặc biệt; 257 di tích quốc gia; 722 di tích cấp thành phố; 33 bảo vật quốc gia cùng với 24 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 1.289 lễ hội truyền thống.

Thời gian tới, người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng mong muốn, mỗi nhà đầu tư quan tâm đến với Hải Phòng sẽ trở thành một “kiến trúc sư tài ba,” đem tâm huyết và sức sáng tạo để tôn tạo, gia tăng giá trị cho vùng di sản; mỗi Hiệp hội Du lịch, mỗi doanh nghiệp lữ hành, vận tải, dịch vụ sẽ là “nhà thiết kế” những tour, tuyến du lịch mới, độc đáo, gắn kết các điểm di tích, làng nghề, sản phẩm ẩm thực, OCOP tiêu biểu của Hải Phòng.

Mỗi người dân vùng di sản sẽ là một “sứ giả truyền thông,” lan tỏa thông điệp ý nghĩa về chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản phẩm đặc thù và liên kết vùng, thực hành du lịch xanh, xây dựng Hải Phòng trở thành điểm đến “không thể không trải nghiệm” trong hành trình của mỗi du khách./.

