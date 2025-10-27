Huế: Huy động 19 toa tàu gia tải mặt cầu đường sắt Bạch Hổ

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Lê Trọng Tùng-Giám đốc Chi nhánh Khai thác Đường sắt Thừa Thiên-Huế cho biết, vào chiều tối ngày 27/10, ngành đường sắt đã huy động 19 toa tàu hỏa để gia tải mặt cầu đường sắt Bạch Hổ bắc qua sông Hương, khi nước lũ đã dâng lên sát mặt cầu.

Cụ thể, 19 toa xe lửa này là toa chuyên dùng chở đá, có tổng trọng lượng 980 tấn. Số toa tàu này gia tải mặt cầu đường sắt Bạch Hổ, nhằm bảo vệ cầu trước lũ lớn trên sông Hương.

Lúc 19 giờ tối cùng ngày, lũ trên sông Hương ở mức 5,04 m, trên báo động 3 là 1,54 m. Lũ trên sông Bồ là 5,12m, vượt báo động 3 là 0,62m. Lũ hai sông này lên nhanh và cao đã gây ngập lụt nghiêm trọng, khi 32 trong tổng số 40 xã, phường của thành phố Huế bị ngập lụt.

Hàng loạt tuyến đường bị ngập lụt sâu, sạt lở đất đá khiến giao thông bị chia cắt.

Thành phố Huế lên phương án di dời tới hơn 10.000 hộ với trên 32.000 khẩu; tập trung khu vực ven biển, đầm phá, khu vực trũng thấp, nguy cơ sạt lở đất.

Đến trưa 27/10, lực lượng chức năng và các xã, phường đã tiến hành sơ tán, di dời 923 hộ với trên 2.300 khẩu; tập trung ở xã phường: Phong Điền, Phường Phong Thái, Phường Phong Dinh, Phường Kim Trà, Phường Kim Long...

Ngành đóng tàu muốn tham gia đóng toa xe, phát triển công nghiệp đường sắt Với hệ thống nhà xưởng, và dây chuyền sản xuất tương đối hiện đại, ngành đóng tàu sẽ có nhiều cơ hội, dư địa tham gia đóng toa xe, phát triển công nghiệp đường sắt Việt Nam.