Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm"

Chiều 25/5, tại nghĩa trang liệt sỹ Hưng Nhân (xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên), nơi yên nghỉ của 155 liệt sỹ, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng ngày, làm việc với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về việc thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ đối với mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sỹ" trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch này, trong đó việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin phải hoàn thành trước Tết Âm lịch năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cần có sự hướng dẫn thống nhất các nội dung, công việc, cách thực hiện của quy trình triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin.

Sở Nội vụ triển khai thống nhất tên các nghĩa trang trên toàn tỉnh trong quá trình thực hiện chiến dịch này. Đối với một số bất cập thuộc thẩm quyền cấp trên, Ban Chỉ đạo tổng hợp để báo cáo Bộ Quốc phòng.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên, hiện nay toàn tỉnh có 77.155 liệt sỹ, có 230 nghĩa trang liệt sỹ. Tổng số hài cốt liệt sỹ đã được tỉnh quy tập về địa phương là 33.278 liệt sỹ. Tổng số mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN là 4.512 mộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền làm việc với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về việc thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm." (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Trước đó, ngày 20-22/5/2026, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ theo đúng quy trình tập huấn kỹ thuật của Bộ Quốc phòng. 6 mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính đã được lấy mẫu đủ, hiện đang lưu trữ tạm thời tại Phòng lưu mẫu Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên để bàn giao về Viện pháp y Quân đội.

Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp với các lực lượng của xã Long Hưng xây dựng hoàn trả lại các vỏ mộ bảo đảm đúng với thiết kế của nghĩa trang.

Đại tá Hoàng Văn Thanh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên cho biết, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân của Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân đối với các Anh hùng liệt sỹ.

Việc triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” nói chung và nhiệm vụ làm trước lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ đối với 6 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sỹ Hưng Nhân đã được Ban Chỉ đạo các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt được kết quả cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai lấy các mẫu còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, như: kết cấu mộ liệt sỹ phức tạp, hài cốt liệt sỹ nằm rất sâu (khoảng hơn 2m), qua hai lớp vỏ mộ, khoảng cách giữa các mộ hẹp nên rất khó khăn trong việc thi công khai quật, dẫn đến thời gian khai quật kéo dài. Nhiều nội dung trong quy trình lấy mẫu theo tập huấn của Bộ Quốc phòng còn chưa sát với tình hình thực tế...

Dự kiến từ đầu tháng 6/2026, tỉnh Hưng Yên triển khai đồng loạt toàn tỉnh việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính./.

