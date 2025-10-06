Indonesia: Thiên thạch rơi tạo cầu lửa rực sáng trên biển Java

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, một khối thiên thạch đã rơi xuống biển Java tối 5/10, tạo nên vệt sáng chói lòa cùng tiếng nổ lớn khiến người dân tại nhiều khu vực thuộc thành phố Cirebon, tỉnh Tây Java, hoảng hốt.



Nhiều người dân ở khu vực Đông Cirebon, đặc biệt quanh Lemahabang, cho biết họ đã nhìn thấy một quả cầu lửa khổng lồ lao vút qua bầu trời, để lại vệt sáng đỏ cam rực rỡ trước khi biến mất ở phía xa và sau đó vài giây là có tiếng nổ lớn.



Các camera an ninh trong khu vực cũng ghi lại được vật thể phát sáng di chuyển với tốc độ cao vào thời điểm trên, trùng khớp với dữ liệu rung chấn do cảm biến địa chấn ACJM của Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG) tại Cirebon ghi nhận vào lúc 18h39 ngày 5/10.



Theo BMKG, khối thiên thạch di chuyển qua bầu trời Kuningan và Cirebon theo hướng Tây Nam trong khoảng 18h35' - 18h39' trước khi lao xuống vùng biển Java.

Khi đi vào tầng khí quyển thấp, thiên thạch tạo ra sóng xung kích mạnh gây tiếng nổ lớn và rung chấn mạnh.



Nhà thiên văn học Thomas Djamaluddin của Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia (BRIN) xác nhận thiên thạch có kích thước khá lớn đã bay xuyên qua khí quyển. Tuy nhiên, ánh sáng và tiếng nổ mà người dân nghe thấy hoàn toàn không gây nguy hiểm.



Giới chuyên môn cho biết khi một thiên thạch có kích thước lớn đi vào bầu khí quyển Trái Đất với tốc độ hàng chục km/s, lực ma sát cực mạnh với không khí sẽ khiến nó bốc cháy, tạo nên cầu lửa và sóng xung kích lan tỏa trong không gian.



Trong thời gian tới, BRIN sẽ tiếp tục phân tích dữ liệu từ các trạm quan sát và vệ tinh để xác định chính xác kích thước, quỹ đạo và vị trí rơi của thiên thạch. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy có mảnh vỡ thiên thạch rơi xuống khu dân cư./.

