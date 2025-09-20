INNO2GG 2025: Kiến tạo vòng tròn thịnh vượng từ sức mạnh cộng đồng

Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) phối hợp với Viện Chính sách Kinh tế và Kinh doanh (IBEP) chính thức công bố Sáng kiến vì Cộng đồng Thịnh vượng 2025 (Inno2GG 2025) – một ngày hội học tập và trải nghiệm đặc biệt dành cho các cộng đồng tri thức, sáng tạo và tiên phong, diễn ra tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Trước bối cảnh toàn cầu với nhiều thách thức phức hợp về kinh tế, xã hội và môi trường, một hành trình chuyển dịch tư duy từ “tăng trưởng” sang “thịnh vượng” toàn diện đang được khởi động. Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) phối hợp với Viện Chính sách Kinh tế và Kinh doanh (IBEP) chính thức công bố Sáng kiến vì Cộng đồng Thịnh vượng 2025 (Inno2GG 2025) – một ngày hội học tập và trải nghiệm đặc biệt dành cho các cộng đồng tri thức, sáng tạo và tiên phong, diễn ra tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành không gian kết nối đa chiều, nơi các thủ lĩnh cộng đồng, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và những tài năng trẻ cùng nhau định hình lại khái niệm về sự thịnh vượng và phát triển bền vững, biến các tầm nhìn thành hành động cụ thể.

Bà Nguyễn Nhã Quyên, Giám đốc Vận hành SVF, chia sẻ: “Thịnh vượng trong kỷ nguyên mới không chỉ dừng ở sự sung túc về vật chất, mà là một trạng thái phát triển toàn diện, bao trùm và bền vững trên bốn tầng giá trị kết nối chặt chẽ: Hạnh phúc và Phát triển của mỗi cá nhân; sự Tăng trưởng và Trách nhiệm của doanh nghiệp; sự Gắn kết và Cùng kiến tạo của cộng đồng; sự Hài hòa Trường tồn của quốc gia và hành tinh.”

Inno2GG 2025 trở thành một sáng kiến thường niên, đặt những viên gạch nền tảng đầu tiên cho một tương lai thịnh vượng, nơi mọi thành phần trong xã hội đều có cơ hội phát triển và tỏa sáng.

Sự kiện quy tụ sự tham gia của các diễn giả là những thủ lĩnh từ các cộng đồng tiên phong đang tạo ra tác động thực tiễn như Futuremakers Vietnam, YBI, CEO Tỉnh thức, JCI Việt Nam, Mã nguồn Hạnh phúc…, mang đến những góc nhìn sâu sắc về phát triển bản thân, năng lực lãnh đạo và văn hóa cộng đồng.

Bên cạnh đó, sự đồng hành của các doanh nghiệp tiên phong theo đuổi chiến lược ESG như Standard Chartered, Biti’s, Vũ Phong Energy Group, ABBANK, DRD không chỉ mang đến những bài học thực chiến về mô hình kinh doanh bền vững, cân bằng giữa lợi nhuận và trách nhiệm, mà còn trực tiếp tham gia với vai trò diễn giả và cố vấn trong các phiên thảo luận.

Ông Phạm Duy Hiếu, Tổng Giám đốc ABBANK kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản lý SVF, nhấn mạnh: “Một cộng đồng mạnh giúp doanh nghiệp không phải ‘mua’ sự chú ý, mà tạo ra sự gắn bó tự nhiên, niềm tin, và sức lan tỏa tự thân.” Ông Hiếu sẽ là diễn giả chủ chốt, khơi nguồn cho dòng chảy tư duy của sự kiện với triết lý "cho đi để nhận lại".

Inno2GG 2025 được thiết kế như một hành trình chuyển hóa, nơi người tham dự không chỉ "nghe" mà còn "thấm", không chỉ "học" mà còn "hành".

Ngày 1 (20/09) - "Cảm hứng và Đồng kiến tạo": Tập trung khơi mở tư duy và đồng kiến tạo ý tưởng thông qua các "phòng lab ý tưởng" chuyên sâu cùng các chuyên gia và cố vấn. Các ý tưởng xuất sắc nhất sẽ có cơ hội nhận được cam kết đồng hành ngay lập tức tại phiên pitching.

Ngày 2 (21/09) - "Lan tỏa và Trao truyền": Là ngày của những cam kết hành động, với điểm nhấn là Demo Day của chương trình Co4Growth, nơi 05 doanh nghiệp xuất sắc được nhận tài trợ 4.000 USD. "Diễn đàn Người trẻ tài năng" cũng là nơi thế hệ kế cận trình bày các dự án đột phá. Sự kiện khép lại với lộ trình hành động chiến lược tiếp theo, biến cảm hứng thành phát triển bền vững.

Inno2GG 2025 kỳ vọng không chỉ là một dấu mốc trong năm, mà sẽ trở thành một sáng kiến thường niên, đặt những viên gạch nền tảng đầu tiên cho một tương lai thịnh vượng, nơi mọi thành phần trong xã hội đều có cơ hội phát triển và tỏa sáng./.