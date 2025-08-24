Iran tiêu diệt nhiều phần tử vũ trang tại khu vực Đông Nam

Bộ Tình báo Iran ngày 23/8 thông báo lực lượng an ninh nước này đã triệt phá một nhóm khủng bố tại tỉnh Sistan và Baluchestan (Đông Nam nước này), tiêu diệt 6 đối tượng và bắt giữ 2 đối tượng khác.

Theo tuyên bố đăng trên trang web của Bộ trên, nhóm khủng bố gồm 7 tay súng mang quốc tịch nước ngoài, đã xâm nhập qua biên giới phía Đông của Iran trong những ngày gần đây với âm mưu tiến hành các “chiến dịch khủng bố nguy hiểm và có mục tiêu.”

Trong cuộc đụng độ kéo dài nhiều giờ, lực lượng an ninh đã thu giữ một lượng lớn vũ khí và thiết bị, bao gồm súng phóng lựu điều khiển bằng laser, súng máy, lựu đạn, áo vest gài thuốc nổ, bộ đàm hai chiều, đạn dược, cùng nhiều xe cơ giới và môtô.

Bộ Tình báo Iran cho biết nhóm này có kế hoạch tấn công một trung tâm trọng yếu ở miền Đông Iran, giống như các mục tiêu mà Israel từng tấn công trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Iran hồi tháng 6 vừa qua.

Bộ trên cũng khẳng định các bằng chứng hiện có cho thấy nhóm vũ trang này có “liên hệ với Israel.”

Sistan và Baluchestan là hai tỉnh giáp biên giới với Pakistan và Afghanistan. Đây là những điểm nóng an ninh của Iran trong vài năm trở lại đây với việc xảy ra nhiều vụ tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ và dân thường.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, trong ngày 21/8 đã có 5 cảnh sát thiệt mạng trong vụ phục kích do các phần tử vũ trang tiến hành nhằm vào hai đơn vị tuần tra tại tỉnh này./.

