Israel: Đóng cửa bãi biển phía Bắc Tel Aviv sau khi phát hiện cá mập

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 11/10, chính quyền Tel Aviv đã ra lệnh đóng cửa bãi biển Tzuk (hay còn gọi là Cliff Beach) ở phía Bắc thành phố này sau khi một con cá mập được phát hiện ngoài khơi bờ biển Địa Trung Hải.



Trước đó, vào ngày 8/10, một con cá mập khác đã được phát hiện ngoài khơi Ashkelon. Cách đó hai tuần, ngư dân nhìn thấy một con khác ở Ashdod. Cả hai thành phố này đều nằm ở phía Nam Bat Yam.

Đến ngày 9/10, một con cá mập nữa được phát hiện ngoài khơi Bat Yam, vùng ngoại ô phía Nam Tel Aviv, đánh dấu lần thứ ba cá mập xuất hiện tại Israel trong vòng hơn hai tuần.



Vào tháng 4 năm ngoái, một người đàn ông đã thiệt mạng trong một vụ cá mập tấn công ngoài khơi Hadera, phía Bắc Tel Aviv. Khu vực này là nơi cá mập thường kéo tới do nguồn nước ấm được thải ra từ nhà máy điện địa phương, đặc biệt là vào thời điểm này trong năm, nhưng chúng thường không gây nguy hiểm.



Các vụ cá mập tấn công người hiếm khi xảy ra ở Israel. Vụ việc vào năm ngoái là vụ cá mập tấn công thứ 4 được ghi nhận trong lịch sử Israel./.



