Ngày 21/11, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo kết luận thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Ninh Bình.

Bốn dự án thuộc diện thanh tra gồm: Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Tràng An; dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính; dự án cải tạo, nâng cấp đê hữu sông Đáy đoạn từ Km8+380 đến Km32+400; dự án xây dựng Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình.

Kết quả thanh tra cho thấy, ngoài những kết quả đạt được, quá trình thực hiện 4 dự án nêu trên còn tồn tại nhiều hạn chế, thiếu sót, vi phạm.

Tại dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Tràng An, Thanh tra Chính phủ xác định việc lập, phê duyệt quy hoạch có sự chồng lấn, thiếu đồng bộ. Dự án thuộc nhóm A nhưng không đưa ra Hội đồng Nhân dân thảo luận, quyết định, không trình bộ quản lý chuyên ngành tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh.

Khi quyết định điều chỉnh dự án tăng vốn, Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định toàn bộ nguồn vốn thực hiện dự án do ngân sách Trung ương cấp không có cơ sở, không bảo đảm cân đối đủ nguồn vốn để thực hiện dự án... Tháng 9/2025, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định điều chỉnh dự toán các hạng mục công trình thuộc dự án này, giảm dự toán hơn 100 tỷ đồng.

Tại dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính, cơ quan thanh tra nhận thấy việc thu hồi đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; không trình bộ quản lý chuyên ngành thẩm định thiết kế cơ sở; không đánh giá tác động môi trường...

Cũng trong tháng 9, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định điều chỉnh dự toán các hạng mục công trình trong dự án, giảm dự toán hơn 2,2 tỉ đồng.

Đối với dự án Bệnh viện Sản nhi, Thanh tra Chính phủ chỉ ra việc điều chỉnh dự án vượt tổng mức đầu tư nhưng Ủy ban Nhân dân tỉnh không thực hiện việc thẩm định lại. Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ mà không có văn bản, ý kiến về nguồn vốn của cơ quan Trung ương, không lấy ý kiến Hội đồng Nhân dân... Hiện dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn, nợ đọng xây dựng cơ bản hơn 794 tỷ đồng. Chủ đầu tư đã thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước giảm trừ hơn 13 tỷ đồng.

Tại dự án đê hữu sông Đáy, Thanh tra Chính phủ kết luận Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ mà không có văn bản, ý kiến về nguồn vốn của cơ quan Trung ương; không xác định cụ thể cơ cấu nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và nguồn vốn hợp pháp khác...

Hiện dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn; nợ đọng xây dựng cơ bản hơn 1.200 tỷ đồng. Chủ đầu tư đã thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về việc giảm trừ thanh toán gần 50 tỷ đồng.

Chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu hình sự

Thanh tra Chính phủ kết luận, trách nhiệm đối với những hạn chế, thiếu sót, vi phạm nêu trên thuộc về các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc phê duyệt, quản lý, tổ chức thực hiện dự án. Cụ thể, gồm Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành tham mưu, đơn vị, cá nhân có liên quan, chủ đầu tư qua các thời kỳ.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân đã để xảy ra các thiếu sót, vi phạm như kết luận thanh tra đã nêu.

Căn cứ kết quả kiểm điểm của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân theo quy định.

"Quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật," thông báo của Thanh tra Chính phủ nêu./.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an điều tra 2 dự án đất đai ở Vĩnh Long Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận tài liệu để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về những hành vi vi phạm đối với 2 dự án: Khu nhà ở Hoàng Hảo và Khu nhà ở Hoa Lan.