Đắk Lắk yêu cầu thanh tra dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Trước thông tin phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về những tồn tại, vướng mắc của dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ký công văn gửi Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại tỉnh Đắk Lắk về hướng xử lý vấn đề này.

Theo công văn số 07016/ UBND-CNXD, ngày 31/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác nhận những phản ánh của Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Đắk Lắk về việc dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác quyết toán là chính xác.

Tỉnh xác định, đây là vấn đề tồn đọng, kéo dài qua nhiều thời kỳ. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chậm quyết toán là do một số hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan tới quá trình thực hiện dự án chưa đầy đủ, bị thất lạc. Có sự vướng mắc, chưa thống nhất trong việc xác định khối lượng phát sinh giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn.

Bên cạnh đó, là do một số tồn tại trong công tác quản lý, bàn giao hồ sơ của Ban Quản lý dự án và Sở Y tế (chủ đầu tư) qua các thời kỳ.

Sau khi phóng viên TTXVN thông tin, để giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc liên quan tới vấn đề này, cuối tháng 10/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã giao Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện việc thanh tra dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên theo quy định.

Việc thanh tra sẽ làm rõ các sai phạm, vi phạm, thiếu sót của các cá nhân, tập thể liên quan, trên cơ sở đó sẽ xử lý trách nhiệm theo quy định, đẩy nhanh việc quyết toán hoàn thành dự án, đồng thời khắc phục triệt để những khó khăn, vướng mắc hiện nay, nhằm nâng cao chất lượng khám sức khỏe nhân dân.

Sở Y tế Đắk Lắk cũng đã mời các nhà thầu làm việc để xác nhận lại khối lượng, số liệu các gói thầu chưa phê duyệt quyết toán thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trước đó, như phóng viên TTXVN đã thông tin vào ngày 17/9, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có quy mô 1.200 giường bệnh được khởi công từ năm 2010 với tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng.

Dự án do Sở Y tế Đắk Lắk làm chủ đầu tư và hoàn thành, đưa vào sử dụng từ cuối tháng 2/2019.

Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 6 năm đưa vào sử dụng, bệnh viện vẫn chưa được cấp giấy phép hoạt động chính thức do dự án chưa hoàn thành quyết toán.

Tình trạng này khiến bệnh viện phải sử dụng giấy phép hoạt động tạm thời và giấy phép này đã nhiều lần được gia hạn.

Ngoài ra, bệnh viện chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý về môi trường do thiếu tài liệu báo cáo đánh giá tác động môi trường và nhiều hồ sơ, giấy tờ liên quan.

Bên cạnh đó, do nhiều hạng mục công trình của bệnh viện chưa hoàn thành quyết toán nên chưa đủ cơ sở để xác định là tài sản nhà nước được hình thành từ dự án.

Thực trạng này khiến việc sửa chữa, cải tạo, điều chỉnh, bổ sung các hạng mục nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân cũng không đủ cơ sở pháp lý để thực hiện./.

