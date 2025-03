Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an điều tra 2 dự án đất đai ở Vĩnh Long

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo 352/TB-TTCP Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2013-2020.

Trong thông báo kết luận thanh tra này, Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều tồn tại về việc chấp hành các quy định khác của pháp luật về đầu tư và xây dựng trong triển khai một số dự án đầu tư có sử dụng đất ở địa phương này.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận thông tin, tài liệu để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về những hành vi vi phạm pháp luật, đối với 2 dự án.

Dự án Khu nhà ở Hoàng Hảo tại ấp Long Hưng, ấp Thanh Sơn, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ có các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý sử dụng đất trong việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất, việc sử dụng đất không đúng quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và việc xác định nghĩa vụ tài chính đất đai không đúng quy định của pháp luật, có nguy cơ gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Dự án Khu nhà ở Hoa Lan, phường 8, thành phố Vĩnh Long có các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý sử dụng đất trong việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật thông qua hành vi tiếp tục cho tách 33 thửa với diện tích 11.188,6m2, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên đất giao thông, đất cây xanh theo quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và việc xác định nghĩa vụ tài chính đất đai không đúng quy định của pháp luật, có nguy cơ gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Cũng theo kết luận thanh tra trên, đến thời điểm thanh tra, còn 14 dự án thuộc diện phải ký quỹ bảo đảm đầu tư nhưng chưa thực hiện việc ký quỹ theo quy định.

Một số chủ đầu tư dự án thực hiện không đúng các quy định về trình tự, thủ tục đầu tư, không được thẩm tra, phê duyệt theo trình tự thủ tục của một dự án đầu tư nhà ở thương mại (Khu nhà ở Hoàng Hảo, Dự án khu nhà ở Hoa Lan); sử dụng đất sai mục đích, xây dựng một số công trình trên diện tích được quy hoạch là đất giao thông, công viên cây xanh và đất giáo dục của dự án là vi phạm khoản 3 Điều 12 Luật Đất đai năm 2013, khoản 4 Điều 12 Luật Xây dựng năm 2014 (Khu nhà ở Hoàng Hảo, Dự án khu nhà ở Hoa Lan, Dự án Khu dân cư Tấn Lộc Home).

Một số dự án chậm tiến độ hoặc không đầu tư xây dựng, không đưa đất vào sử dụng (Dự án Xây dựng nhà ở xã hội tại Phường 4, thành phố Vĩnh Long của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại Dịch vụ Vận tải Lợi My 2; Dự án Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Bình Minh và Dự án Khu nhà ở xã hội HQC tại huyện Long Hồ do Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân Mê Kông làm chủ đầu tư, Dự án Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Phú do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hữu Thuấn làm chủ đầu tư; Dự án Khu Trung tâm thương mại và nhà phố tại phường 4, thành phố Vĩnh Long do Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng và cơ điện Thiên Phủ làm chủ đầu tư).

Có dự án chưa xây dựng hoặc mới xây dựng đạt 15,7% khối lượng theo kế hoạch nhưng đã thực hiện bán sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai và nhận tiền đặt chỗ sản phẩm (Dự án xây dựng nhà ở xã hội tại phường 4, thành phố Vĩnh Long - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại Dịch vụ Vận tải Lợi My 2; Dự án Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Phú - Doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp xây dựng Hồng Trung).

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng tổ chức kiểm tra, rà soát đối với các sai phạm về cấp, gia hạn giấy phép khai thác cho 38 điểm mỏ, thuộc 17 thân cát không thông qua đấu giá, nhưng không xác định phục vụ các công trình xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước…

Thanh tra đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, rà soát các sai phạm về việc cấp, gia hạn giấy phép khai thác cho 38 điểm mỏ để chấn chỉnh. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long các thời kỳ liên quan vi phạm; Đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm, khuyết điểm, xử lý theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước theo thẩm quyền được phân cấp./.

22 cựu cán bộ huyện lĩnh hơn 65 năm tù vì sai phạm quản lý đất đai Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 22 cựu lãnh đạo, cán bộ huyện Đông Hòa (nay là thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) tổng cộng hơn 65 năm tù vì ban hành 1.119 quyết định sai luật.