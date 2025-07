Chiều 19/7, tại sân vận động Bà Rịa (Thành phố Hồ Chí Minh), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc vòng chung kết Giải Bóng đá vô địch U21 Quốc gia 2025.

Đây là một trong những giải đấu trẻ có chất lượng chuyên môn cao nhất tại Việt Nam, nơi các câu lạc bộ và trung tâm đào tạo bóng đá gửi gắm những hy vọng lớn lao vào thế hệ kế cận.

Thông qua giải đấu này, các cầu thủ trẻ có cơ hội được thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh và kỹ năng chơi bóng. Nhiều ngôi sao của bóng đá Việt Nam hiện tại cũng đã trưởng thành từ sân chơi này, minh chứng cho vai trò quan trọng của giải U21 trong hệ thống đào tạo trẻ quốc gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhấn mạnh: “Giải Bóng đá vô địch U21 Quốc gia 2025 là nơi thể hiện bản lĩnh, sự trưởng thành và khát vọng khẳng định mình của các cầu thủ trẻ, đồng thời là cầu nối quan trọng giữa đào tạo trẻ và bóng đá chuyên nghiệp. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam luôn nỗ lực đổi mới thể thức, nâng cao chất lượng tổ chức các giải trẻ nhằm tạo ra môi trường thi đấu công bằng, chuyên nghiệp và hiệu quả cho sự phát triển toàn diện của cầu thủ.”

Vòng chung kết năm nay quy tụ 12 đội bóng trẻ xuất sắc gồm: Hà Nội, Thể Công Viettel, PVF, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, LPBank Hoàng Anh Gia Lai I, Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đắk Lắk, PVF Công an nhân dân và đội chủ nhà Câu lạc bộ Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 19 - 31/7 trên ba sân thi đấu gồm: Bà Rịa, Long Tâm và Tân Hưng.

Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu mở màn giữa U21 Thành phố Hồ Chí Minh và U21 Sông Lam Nghệ An. Trận đấu diễn ra sôi nổi dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Trong hiệp 1, đội bóng xứ Nghệ là những người chơi chủ động và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, song chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với tỷ số 0-0. Sang hiệp 2, thế trận trở nên cởi mở hơn.

Phút 62, từ tình huống đá phạt góc, bóng trúng xà ngang bật ra và cầu thủ số 14 Phan Duy Hào bật cao đánh đầu mở tỷ số cho U21 Sông Lam Nghệ An. Tinh thần lên cao sau bàn thắng, đội bóng áo vàng tiếp tục tổ chức tấn công dồn dập.

Tuy nhiên, ở phút 70, trong một pha phản công nhanh, cầu thủ số 99 Nguyễn Lê Quang Khôi của U21 Thành phố Hồ Chí Minh đã dứt điểm quyết đoán vào góc xa, san bằng tỷ số 1-1.

Khi trận đấu bước vào giai đoạn cuối, U21 Sông Lam Nghệ An tiếp tục duy trì áp lực. Phút 81, từ một tình huống phạt góc được phối hợp bài bản, số 18 Nguyễn Quang Vinh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện đến từ Nghệ An. Với chiến thắng này, U21 Sông Lam Nghệ An giành trọn 3 điểm, tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng trong ngày ra quân.

Mùa giải 2025 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ và những gương mặt mới đầy tiềm năng. Các đội bóng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, với nhiều cầu thủ trẻ được đánh giá cao về kỹ thuật và tư duy chiến thuật.

Sự cạnh tranh ở các bảng đấu được dự đoán sẽ rất khốc liệt, khi các đội đều đặt mục tiêu giành vé vào vòng chung kết./.

Đánh bại PVF ở loạt luân lưu, LPBank Hoàng Anh Gia Lai vô địch Giải U21 Quốc gia Giành chiến thắng với tỷ số 4-2 ở loạt "đấu súng" cân não trên chấm 11m trước đối thủ PVF, "Đội bóng phố Núi" LPBank Hoàng Anh Gia Lai có lần thứ hai lên ngôi ở đấu trường U21 Quốc gia.