Khánh Hòa: Vừa hết ngập lụt lại xảy ra hai vụ hỏa hoạn cùng lúc

Khoảng 11 giờ 30 ngày 25/11, tại phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã liên tiếp xảy ra hai vụ hỏa hoạn.

Cụ thể, hai vụ cháy xảy ra ở khu vực đường 23/10 và phía sau siêu thị Go, vòng xoay Ngọc Hội. Đáng chú ý, các vụ cháy xảy ra trong lúc Nha Trang vừa trải qua đợt ngập lụt lịch sử, có nơi ngập sâu 2-3m.

Tại khu vực phía sau siêu thị Go, vòng xoay Ngọc Hội, vào thời điểm trên ngọn lửa bốc lên dữ dội, nhanh chóng lan rộng và thiêu rụi gần như toàn bộ tầng 3 của một ngôi nhà, làm hư hỏng toàn bộ tài sản bên trong.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương điều động 2 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Cùng thời gian này, một đám cháy nhỏ hơn được ghi nhận xảy ra tại khu vực đường 23/10, gây thiệt hại cục bộ. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu của các vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ./.

