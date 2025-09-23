Kiểm soát chặt hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, ổn định thị trường gạo

Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp cần chủ động mua vào, tạm trữ, sẵn sàng cung ứng theo hợp đồng đồng thời theo dõi sát thương mại gạo thế giới để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo tuân thủ quy định về thu mua, bảo đảm chất lượng, dự trữ lưu thông, báo cáo và phát triển thị trường.

Doanh nghiệp cần chủ động mua vào, tạm trữ, sẵn sàng cung ứng theo hợp đồng đồng thời theo dõi sát thương mại gạo thế giới để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp, vừa khai thác tốt thị trường truyền thống, vừa tìm kiếm thị trường mới tại châu Phi, Trung Đông, Nam Á...

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Cục Phòng vệ thương mại sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu gạo thực hiện đúng quy định của pháp luật về cạnh tranh và phòng vệ thương mại.

Sở Công Thương các địa phương theo dõi sát tình hình thị trường, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan để tổ chức sản xuất theo nhu cầu, hướng dẫn nông dân sử dụng giống lúa chất lượng cao, hỗ trợ doanh nghiệp thu mua, vận chuyển bảo đảm chất lượng lúa gạo hàng hóa.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam và Hiệp hội ngành hàng Lúa gạo Việt Nam duy trì, cập nhật thông tin cung cầu, giá cả, tình hình xuất khẩu gạo trong nước và thế giới để hỗ trợ hội viên, triển khai các đề án xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ tiếp cận thị trường phù hợp./.

