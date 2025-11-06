Kiến nghị sớm chuyển giao 9 cá thể hổ cho đơn vị có đủ điều kiện tiếp nhận

Từ năm 2007 đến nay, tại xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa vẫn tồn tại một cơ sở nuôi nhốt hổ của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến.

Sau nhiều năm, việc quản lý đàn hổ nuôi này đang lộ rõ nhiều điều bất cập liên quan đến việc đảm bảo chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Chuồng trại không đủ điều kiện để chính quyền tiếp tục cấp giấy phép nuôi hổ. Kinh tế gia đình ngày càng khó khăn nên không đủ khả năng nuôi, chăm sóc đàn hổ. Vì vậy, gia đình ông Chiến mong muốn chuyển giao cho đơn vị khác có đủ điều kiện pháp lý nhận nuôi đàn hổ.

Theo hồ sơ quản lý của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, năm 2007, gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến mua 10 con hổ (trọng lượng trung bình 3-7 kg/con) đưa từ Lào về Việt Nam nuôi nhốt trong khu trang trại của gia đình ở xã Xuân Tín (huyện Thọ Xuân cũ). Việc mua, nuôi nhốt số hổ nói trên không có bất cứ một loại thủ tục, giấy tờ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Khi việc nuôi nhốt trái phép này bị cơ quan chức năng phát hiện, năm 2007-2008, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ký 2 quyết định số 1505/QĐ-UBND và Quyết định 2320/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Mậu Chiến 60 triệu đồng vì nuôi nhốt 15 cá thể hổ trái phép.

Các quyết định xử phạt trên cũng giao cho ông Nguyễn Mậu Chiến tiếp tục nuôi nhốt 15 cá thể hổ nói trên và lập phương án nuôi nhốt 15 cá thể hổ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, trên nguyên tắc nuôi nhốt phải đảm bảo điều kiện an toàn cho người nuôi và nhân dân trong vùng; đảm bảo an toàn dịch bệnh đối với vật nuôi để bảo tồn loài động vật này cũng như đưa vào hệ thống quản lý, theo dõi thường xuyên, chặt chẽ của các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, nghiêm cấm giết mổ, mua bán, kinh doanh vì mục đích thương mại, không được tự ý di chuyển hoặc mua thêm hổ để nuôi. Nếu vi phạm các nội dung này hoặc làm thất thoát số hổ nói trên đều phải xử lý nghiêm theo pháp luật.

Đến tháng 3/2011, gia đình ông Chiến đã được huyện Thọ Xuân (cũ) cho thuê 7,6 ha đất tại khu vực cồn Tàu Voi, xã Xuân Tín (cách vị trí cũ khoảng 2,5 km) để xây dựng trại nuôi nhốt hổ, đàn hổ được ông Chiến di chuyển về đây và thuê người trông coi, chăm sóc.

Đàn hổ 15 con được gia đình ông Chiến mang từ Lào về xây dựng chuồng trại nuôi từ 2007 ở xã Xuân Tín (Thanh Hóa), do bệnh chết hiện còn 9 con khỏe mạnh. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Tháng 5/2017, giấy phép nuôi nhốt hổ sinh trưởng, sinh sản hết hạn, chủ cơ sở nuôi nhốt nhiều lần kiến nghị gia hạn nhưng không được chấp thuận. Từ đó đến nay, gia đình ông Chiến vẫn duy trì việc nuôi nhốt mà không có giấy tờ hợp pháp. Qua thời gian, đến nay 6 cá thể hổ đã chết và bị tiêu hủy, hiện chỉ còn 9 con còn sống, có cân nặng từ 150 đến 300 kg, sức khỏe của đàn hổ này đang ổn định, khỏe mạnh.

Sau nhiều năm loay hoay tìm hướng đi cho đàn hổ nuôi trái phép, thực hiện Công văn số 1766/LNKL-ĐT ngày 16/9/2025 của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về việc tăng cường quản lý cơ sở nuôi nhốt hổ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cuối tháng 9/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ quan liên quan và gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến tổ chức hội nghị xem xét, bàn giải pháp, thống nhất trong thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở nuôi hổ theo quy định của pháp luật.

Qua làm việc, ông Nguyễn Mậu Chiến, chủ cơ sở nuôi hổ, cho biết gia đình trước đây cũng muốn thành lập cơ sở bảo tồn để được hoạt động, tuy nhiên cơ sở vật chất đã xuống cấp, trong khi yêu cầu theo quy định tương đối nhiều điều kiện, thủ tục tương đối phức tạp. Đến thời điểm hiện tại, do gia đình không có nhu cầu tiếp tục nuôi nên rất mong muốn được chuyển giao vô điều kiện (không yêu cầu bồi hoàn, hỗ trợ) toàn bộ 9 cá thể hổ hiện có tại trại nuôi cho trung tâm cứu hộ, cơ sở giáo dục môi trường, đơn vị khác có đủ điều kiện tiếp nhận theo quy định.

Sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đã có văn bản số 12070/SNNMT-CCKL báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét, ban hành văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ định đơn vị đủ điều kiện tiếp nhận toàn bộ 9 cá thể hổ theo quy định.

Theo quan sát của phóng viên, hiện khu nuôi hổ của gia đình ông Chiến nằm biệt lập với khu dân cư, 3 mặt tiếp giáp với cánh đồng, một mặt tiếp giáp với đường thôn. Khu chuồng nuôi được chia thành hai khu, có nhà trú mưa nắng, khu ăn uống, phòng thú y, hành lang, sân chơi... Tường bao cao 4,5 m, bên trên phủ lưới thép B40 để đảm bảo an toàn. Thức ăn của hổ chủ yếu là gà nguyên con và đầu gà đông lạnh. Thỉnh thoảng đàn hổ được bồi dưỡng bằng thịt bò, thịt lợn để tăng dinh dưỡng.

Ông Trịnh Đình Bạch (người được ông Nguyễn Mậu Chiến thuê quản lý, chăm sóc đàn hổ) cho biết, chưa kể các chi phí trông coi, bảo vệ, gia cố chuồng trại… mỗi ngày, đàn hổ tiêu thụ khoảng 2-4 triệu đồng tiền thức ăn. Sau nhiều năm chủ trại cho biết đã rất khó khăn, không đủ khả năng duy trì.

Mỗi ngày, ông Bạch dọn chuồng, kiểm tra hàng rào, bơm nước uống và chia khẩu phần ăn cho từng con. Trong quá trình chăm sóc, ông Bạch chưa bao giờ bị tấn công vì hổ đã quen người.

Ông Lê Văn Hà, phụ trách Trạm Kiểm lâm Mục Sơn (Hạt Kiểm Lâm Ngọc Lặc) cho biết mỗi tuần, lực lượng liên ngành và kiểm lâm địa bàn đều tới ghi nhận số lượng, kiểm tra sức khỏe hổ, an toàn chuồng trại và môi trường.

Ông Đàm Văn Hùng, Chi cục trưởng Kiểm lâm Thanh Hóa, cho biết những năm vừa qua, Chi cục Kiểm lâm rất quan tâm đến cơ sở nuôi hổ, đặc biệt là việc đảm bảo các điều kiện an toàn trại nuôi. Mới đây Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã quy định rất rõ ràng về quản lý loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; nuôi động vật rừng thông thường; thực thi Công ước buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

9 cá thể hổ còn lại đang khỏe mạnh, gia đình ông Chiến mong sớm được chuyển giao cho đơn vị có đủ điều kiện nuôi, chăm sóc. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Trong quá trình chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện trình tự, thủ tục chuyển giao, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị ông Nguyễn Mậu Chiến tiếp tục duy trì, đảm bảo chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo dinh dưỡng thiết yếu cho toàn bộ cá thể hổ hiện có tại cơ sở nuôi. Đồng thời đảm bảo các điều kiện vệ sinh, môi trường và đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối chuồng trại nuôi cũng như tiếp tục chấp hành nghiêm túc chế độ quản lý của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Sau khi xác định được đơn vị tiếp nhận, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định để chuyển giao các cá thể hổ từ cơ sở nuôi.

Bên cạnh đó, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Xuân Tín, Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc thường xuyên kiểm tra, giám sát cơ sở nuôi hổ, nắm bắt tình hình trại nuôi, đôn đốc chủ cơ sở trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, nuôi loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, loài động vật hoang dã nguy cấp được ưu tiên bảo vệ; đồng thời, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ cơ sở nuôi hổ theo thẩm quyền, tuyệt đối không để xảy ra việc bỏ đói hoặc không đảm bảo chế độ dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khoẻ của các cá thể hổ./.

