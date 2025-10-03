Kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Nga

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 2170/QĐ-TTg ngày 2/10/2025 về việc kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.

Theo Quyết định, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Chủ tịch Phân ban.

Các Phó Chủ tịch Phân ban gồm: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng.

Các ủy viên của Phân ban gồm: Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ; Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt, Bộ Tài chính; Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế; Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phó Vụ trưởng Vụ châu Âu, Bộ Ngoại giao; Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng; Giám đốc Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Văn phòng Bộ Quốc phòng.

Thường trực Phân ban gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga và Thư ký Phân ban. Thư ký Phân ban là Chánh Văn phòng Phân ban Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (2/10/2025).

Chủ tịch, các thành viên Phân ban và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này; tổ chức hoạt động của Phân ban phù hợp với Quyết định số 30/2016/QĐ-TTg ngày 28/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ./.

