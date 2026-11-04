Lâm Đồng khắc phục lún cục bộ ở Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Từ ngày 10/11 đến hết ngày 31/12, toàn bộ mặt sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) sẽ được tạm rào chắn để phục vụ thi công các hạng mục còn lại; trong đó tập trung khắc phục tình trạng lún cục bộ trên mặt sân, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng (chủ đầu tư), việc rào chắn được thực hiện trên toàn bộ mặt sân quảng trường và các lối vào khu vực thi công.

Trong thời gian này, hoạt động vui chơi, kinh doanh, buôn bán trong phạm vi công trình sẽ tạm dừng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường Bắc Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa và Nam Gia Nghĩa thông báo rộng rãi đến người dân, đồng thời phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, kịp thời xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán nếu phát sinh.

Trước đó, tại Báo cáo số 13470/UBND-XDCT ngày 13/8/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thông tin, làm rõ hiện tượng lún, nứt cục bộ tại nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa. Theo đó, khu vực vùng lõi quảng trường có diện tích khoảng 23.094m2, được thiết kế dạng hình tròn chia thành hai khu vực có kết cấu khác nhau.

Toàn cảnh Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Cụ thể, phần bán nguyệt diện tích khoảng 11.368m2, hướng ra Hồ Trung tâm, được xây dựng làm Trung tâm Hội chợ-Triển lãm với kết cấu bêtông cốt thép. Phần bán nguyệt còn lại, diện tích khoảng 11.726m2, hướng về đường 23/3, được thi công đắp đất trực tiếp trên nền tự nhiên, chiều cao từ 6-14m tùy vị trí, độ chặt K95 đối với 50cm trên cùng, các lớp còn lại nền đầm chặt K90.

Tổng khối lượng đất đắp khoảng 205.000m3 nhằm tạo cao độ theo quy hoạch được duyệt và mặt bằng tổng thể cho sân quảng trường.

Qua kiểm tra, phần sân nền quảng trường được xây dựng trên mái Trung tâm Hội chợ-Triển lãm với kết cấu bêtông cốt thép vẫn ổn định, không xuất hiện hiện tượng lún hoặc mất ổn định kết cấu.

Tuy nhiên, tại khu vực sân nền thuộc hạng mục hạ tầng kỹ thuật, được xây dựng trên nền đất đắp, đã xuất hiện tình trạng lún, nứt cục bộ trên diện tích khoảng 700m2. Độ lún trung bình khoảng 15cm, vị trí thấp nhất 10cm và sâu nhất 20cm.

Một số vị trí trên mặt sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) bị lún, nứt, khiến các tấm lát bị gãy, vỡ. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TXVN)

Khu vực bị ảnh hưởng tập trung chủ yếu tại dải rộng khoảng 5m, chạy dọc theo đường kính vòng tròn trung tâm quảng trường, gần vị trí tiếp giáp giữa hai khu vực có điều kiện nền móng và kết cấu khác nhau.

Tình trạng lún, nứt khiến một số tấm đá lát trên nền bê tông xi măng bị gãy, vỡ, đồng thời gây đọng nước cục bộ trên bề mặt sân. Tuy nhiên, diện tích bị ảnh hưởng khoảng 700m2, chỉ chiếm gần 3% tổng diện tích mặt sân quảng trường (23.094m2).

Theo đánh giá của Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, nguyên nhân chủ yếu là quá trình lún cố kết của nền đất đắp dưới tác động của tải trọng bản thân, cùng sự khác biệt về điều kiện địa chất và tốc độ lún giữa các khu vực.

Đặc biệt, hiện tượng này tập trung tại vị trí chuyển tiếp giữa phần kết cấu bêtông cốt thép có độ ổn định cao và khu vực đất đắp trực tiếp trên nền đất tự nhiên.

Đáng chú ý, theo hồ sơ tính toán kỹ thuật xử lý nền đắp do chủ đầu tư cung cấp, hiện tượng lún đã được dự báo trong quá trình thiết kế. Trong thời gian 15 năm, độ lún của khối đất đắp sân nền dự kiến biến thiên từ khoảng 18-69cm, tùy theo chiều dày khu vực đắp.

Độ lún lớn nhất xảy ra trong 2 năm đầu (24 tháng), dao động từ 12-33cm tùy vị trí, điều kiện địa chất và tải trọng. Do nền đất tiếp tục lún cố kết không đồng đều, một số vị trí lớp hoàn thiện bề mặt có thể xuất hiện tình trạng lún cục bộ, gây nứt, bong tróc hoặc gãy vỡ đá lát.

Xử lý khắc phục các hạng mục trên khu vực mặt sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Chủ đầu tư nhận định hiện tượng lún, nứt hiện nay chủ yếu ảnh hưởng đến lớp hoàn thiện bề mặt, không làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình chính và không gây mất an toàn đối với kết cấu chịu lực. Chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công và giám sát tiếp tục theo dõi, đánh giá để triển khai giải pháp khắc phục phù hợp.

Dự án Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (cũ), được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt tại Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh tại Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 27/1/2026. Dự án có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022-2026.

Các hạng mục chính gồm Trung tâm Hội chợ-Triển lãm là công trình dân dụng cấp 2, quy mô 2 tầng, tổng diện tích sàn 23.265m2; cầu và hệ thống đường giao thông đô thị là công trình giao thông cấp 3; cùng các hạng mục san nền, cấp nước, hệ thống điện, công viên cây xanh, sân bãi đỗ xe thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 3./.

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