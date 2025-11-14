Lào: Buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành mang đậm nét hùng tráng

Màn trình diễn trên không không chỉ tạo nên khung cảnh trang nghiêm, hùng tráng mà còn khơi dậy niềm tự hào sâu sắc của nhân dân Lào các dân tộc trước thời khắc trọng đại.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 14/11 tại Quảng trường Thatluang (Thạt-luổng) ở thủ đô Vientiane, hình ảnh bốn chiếc trực thăng bay trên nền trời xanh đã trở thành điểm nhấn đặc biệt của buổi tổng hợp luyện, diễu binh, diễu hành quy mô toàn lực lượng.

Màn trình diễn trên không không chỉ tạo nên khung cảnh trang nghiêm, hùng tráng mà còn khơi dậy niềm tự hào sâu sắc của nhân dân Lào các dân tộc trước thời khắc trọng đại.

Trong không khí trang nghiêm và sôi động, các khối diễu binh, diễu hành thuộc nhiều lực lượng đã lần lượt tiến vào lễ đài.

Các lực lượng đã thể hiện tinh thần kỷ luật, ý chí quyết tâm và phong thái chính quy, hiện đại, cho thấy sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành trọng thể vào ngày 2/12 tới.

Tính đến ngày 14/11, đây là buổi tổng hợp luyện đầu tiên của toàn bộ các khối lực lượng tại Quảng trường Thatluang./.