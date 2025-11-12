Lào sẵn sàng cho buổi diễu binh diễu hành chào mừng 50 năm Quốc khánh

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 12/11, tại Quảng trường Thatluang, thủ đô Vientiane, đã diễn ra buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành quy mô giữa hai lực lượng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Lào, hướng tới lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025).

Tham dự buổi hợp luyện có ông Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào; Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào; Bộ Công an Lào cùng đông đảo cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ thuộc hai lực lượng vũ trang.

Ngay từ sáng sớm, Quảng trường Thatluang đã khoác lên mình bầu không khí vừa trang trọng, lại tràn đầy khí thế luyện tập hướng tới lễ diễu binh trọng đại.

Khối cờ Tổ quốc Lào và cờ Đảng nhân dân cách mạng Lào. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Đợt hợp luyện lần này gồm nhiều khối diễu binh, diễu hành, quy tụ các đơn vị tiêu biểu của Quân đội và Công an Lào.

Các lực lượng tham gia đã thể hiện tinh thần kỷ luật, ý chí quyết tâm cao và phong thái chính quy, sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành trọng thể sẽ được tổ chức vào dịp Quốc khánh sắp tới.

Đại tá Ounlay Asanaxay, cán bộ phụ trách công tác diễu binh của Bộ Công an Lào, cho biết đây là ngày đầu tiên hai lực lượng Quân đội và Công an phối hợp tổ chức hợp luyện tại Quảng trường Thatluang trong khuôn khổ đợt chuẩn bị này.

Chỉ qua buổi hợp luyện đầu tiên, có thể thấy các đơn vị đã thể hiện tinh thần, kỹ năng và mức độ sẵn sàng cao nhất cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Một khối thuộc Bộ Công an Lào tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tổng hợp luyện nhằm hoàn thiện đội hình, đội ngũ, bảo đảm buổi lễ chính thức diễn ra thành công, đúng kế hoạch đề ra.

Theo Đại tá Ounlay, trong quá trình luyện tập, các đơn vị nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp trên về mọi mặt giúp công tác huấn luyện diễn ra thuận lợi. Toàn thể cán bộ, chiến sỹ đều quyết tâm khắc phục, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Buổi hợp luyện sáng 12/11 là bước chuẩn bị quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật và niềm tự hào của các lực lượng vũ trang Lào trong dịp kỷ niệm nửa thế kỷ xây dựng và phát triển đất nước./.

Đón đoàn cán bộ, chiến sỹ Quân đội Lào sang tham gia diễu binh, diễu hành 120 cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Lào được lựa chọn sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành đều vui tươi phấn khởi, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.