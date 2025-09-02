Xem trực tiếp lễ diễu binh: Gắn kết tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt-Lào

Sáng 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã trang trọng tổ chức buổi xem truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Tham dự sự kiện có các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Lào; đại diện các bộ, ban, ngành của Lào và thủ đô Vientiane; giáo viên và học sinh các trường hữu nghị Lào-Việt Nam; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Vientiane.

Ngay từ sáng sớm, không khí tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane đã dần trở nên sôi động khi mà nhiều người dân Lào và cộng đồng người Việt tại Lào đã cùng nhau tập trung về đây để được đón xem buổi tường thuật trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành.

Từng ánh mắt đều dõi theo màn hình chung niềm tự hào và xúc cảm đặc biệt, khiến khoảnh khắc này trở thành dịp gắn kết tình hữu nghị và tình cảm thân thiết giữa hai dân tộc.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Lào, Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc phòng-An ninh Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào cho biết rất vui mừng và tự hào khi được theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Đây là một sự kiện trọng đại, được tổ chức quy mô lớn, trang trọng với sự tham gia của nhiều lực lượng và khí tài quân sự hiện đại, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của đất nước Việt Nam nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam anh em nói riêng.

Đại tướng Chansamone Chanyalath nhấn mạnh những thành tựu đó là kết quả của sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, bằng tất cả tấm lòng, đối với tình cảm, sự hỗ trợ toàn diện và chân thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Lào. Đó là biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam."

Cùng tham dự buổi xem truyền hình trực tiếp, ông Saikhong Sainasin, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, chia sẻ với tư cách là một công dân Lào đang sinh sống tại thủ đô Vientiane, cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được tham dự và theo dõi trực tiếp buổi lễ míttinh, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Buổi xem truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại thủ đô Vientiane, Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam tin rằng mọi thành tựu mà nhân dân Việt Nam đạt được trong suốt 80 năm qua đều không chỉ mang lại lợi ích to lớn cho đất nước Việt Nam, mà còn có ý nghĩa và tác động tích cực đối với nhân dân Lào.

Nhân dịp trọng đại này, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể nhân dân Việt Nam. Chúc đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, hưng thịnh; nhân dân Việt Nam luôn mạnh khỏe, đoàn kết, tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công rực rỡ.

Bà Ma Thị Kim Cương, kiều bào tại Lào chia sẻ là một người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, trong những ngày diễn ra sự kiện lớn trọng đại của đất nước, mặc dù không được về Việt Nam nhưng được xem truyền hình trực tiếp, được chứng kiến và được cảm nhận không khí hào hùng của đất nước, bà rất vinh dự và rất là tự hào mình là người Việt Nam.

Thầy và trò Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du ở thủ đô Vientiane tới theo dõi buổi truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Không khí tự hào và trang trọng của ngày lễ, mọi người cùng nhau chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển đất nước. Những cảm xúc này không chỉ là niềm vui, mà còn là minh chứng sống động cho tình hữu nghị vĩ đại, sự đoàn kết son sắt giữa Việt Nam và Lào được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Nhân dịp này, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại Lào đã gửi tặng các đại biểu những cuốn Tạp chí Báo ảnh Việt Nam bằng tiếng Lào nhằm giới thiệu một cách sinh động những thành tựu nổi bật về văn hóa, xã hội và kinh tế của Việt Nam.

Ngoài ra, các đại biểu còn được tặng mô hình 3D tái hiện khoảnh khắc lịch sử ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trên Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mô hình do Báo Tin tức và Dân tộc của TTXVN phát hành với mong muốn trở thành kỷ vật thiêng liêng, hun đúc tình yêu Tổ quốc và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi trái tim người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lào; đồng thời, cũng là nhịp cầu gợi nhớ lịch sử, kết nối quá khứ và hiện tại, gửi gắm thông điệp về tinh thần kiên cường, đoàn kết và tình yêu quê hương của dân tộc Việt Nam.

Cùng thời điểm, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại ba miền Bắc-Trung-Nam Lào và thầy trò Trường Song ngữ Lào-Việt Nam ở thủ đô Vientiane, cũng tổ chức xem truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc anh em Việt-Lào./.

