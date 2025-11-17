Lao động Việt Nam làm việc theo thời vụ tại tỉnh Jeju tăng mạnh

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, số lượng lao động nông nghiệp người Việt Nam làm việc theo chương trình thời vụ đang gia tăng mạnh tại đảo Jeju.

Thông tin từ Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Nonghyup Jeju ngày 16/11 cho biết Chương trình Lao động thời vụ công, trong đó các hợp tác xã địa phương thuê lao động từ tỉnh Nam Định (Việt Nam) theo thỏa thuận với chính quyền tỉnh Jeju, sau đó kết nối với các nông trại cần nhân lực, đã được thí điểm tại hợp tác xã nông nghiệp làng Wimi ở Jeju từ năm 2023.

Chương trình thí điểm này được tiến hành trong 5 tháng, từ tháng 11/2023 đến tháng 3/2024. Có 41 lao động từ tỉnh Nam Định được đánh giá là thực hiện các công việc như thu hoạch quýt, bón phân và cắt tỉa cây trồng tốt vượt ngoài mong đợi.

Năm 2024, hợp tác xã làng Wimi ở Jeju, hợp tác xã khác Jeju Gosan và Daejeong Nonghyup cũng tham gia chương trình này, theo đó có tổng cộng 110 lao động Việt Nam gồm 40 nam, 70 nữ đã sang làm việc trong 5 tháng trong vụ thu hoạch quýt và rau màu mùa Đông.

Năm 2025, ngoài các hợp tác xã đã tham gia, các hợp tác xã Jocheon Nonghyup, Hallim Nonghyup và Seogwipo Nonghyup cũng đồng hành, nâng tổng số hợp tác xã tham gia Chương trình Lao động thời vụ lên 6 đơn vị. Hiện có tổng cộng 230 lao động Việt Nam (99 nam, 129 nữ) tham gia Chương trình Lao động Thời vụ tại Jeju.

Thời gian lưu trú của lao động Việt Nam cũng được kéo dài, tùy theo hợp tác xã, từ tối thiểu 5 tháng lên tối đa 8 tháng. Người lao động thực hiện công việc chăm sóc các loại cây trái bao gồm cam quýt và rau củ như bông cải xanh, su hào, ngô, hành tây, bắp cải và củ cải.

Các hợp tác xã nông nghiệp tập trung vào cây trồng ngoài đồng vào mùa Hè có kế hoạch thuê lao động Việt Nam từ tháng 6 đến tháng 12. Trong khi đó, các hợp tác xã vùng trồng quýt và rau màu mùa Đông sẽ thuê lao động từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.

Đối với Chương trình Lao động thời vụ trong năm 2026, dự kiến sẽ có thêm 6 hợp tác xã khác đăng ký tham gia, bao gồm Aewol Nonghyup, Hyodon Nonghyup, Jungmun Nonghyup, Jeju Namwon Nonghyup, Seongsan Ilchulbong Nonghyup và Jeju Citrus Nonghyup, qua đó số lượng hợp tác xã thuê lao động Việt Nam dự kiến sẽ tăng gấp đôi.

Chương trình Lao động thời vụ công được tiến hành theo hình thức: Chính quyền địa phương phụ trách vận hành, quản lý chương trình và quản lý xuất nhập cảnh.

Liên đoàn hợp tác xã nông nghiệp Hàn Quốc thực hiện các công việc tổng thể như ký kết hợp đồng lao động, quản lý chỗ ở, phân bổ lao động cho các trang trại và chi trả tiền lương. Các trang trại chỉ cần thanh toán phí sử dụng nhân công được phân bổ cho Nonghyup.

Chương trình này nhận được sự hỗ trợ 100 triệu won (68.500 USD) từ Chính phủ Hàn Quốc và chính quyền địa phương, cộng thêm khoản hỗ trợ bổ sung từ 40 đến 60 triệu won từ chính quyền hành chính thành phố.

Một lãnh đạo của Liên đoàn hợp tác xã nông nghiệp Jeju cho biết các lao động nước ngoài trẻ tuổi làm việc hiệu quả và chi phí nhân công cũng tương đối thấp hơn so với lao động trong nước. Do đó sẽ ngày càng có nhiều nông trại muốn thuê lao động nước ngoài. Nông nghiệp Jeju giờ đây đang rơi vào tình cảnh không thể thiếu lao động nước ngoài.

Nguồn tin cho biết để xây dựng hệ thống cung ứng nhân lực nông nghiệp ổn định, tháng 3 vừa qua, tỉnh Jeju đã gia hạn hợp đồng hợp tác với tỉnh Nam Định (Việt Nam) thêm 2 năm.

Tỉnh này cũng đang thúc đẩy ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) với Campuchia nhằm đa dạng hóa các quốc gia cung cấp lao động thời vụ. Dự kiến việc tiếp nhận nhân lực từ Campuchia sẽ bắt đầu vào năm 2026./.

