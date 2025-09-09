Lào tái khẳng định nỗ lực giải quyết mối đe dọa của bom, mìn chưa nổ

Lào tái khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc giải quyết mối đe dọa của các vật liệu chưa nổ (UXO), như bom, mìn, còn sót lại từ thời chiến tranh gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân, đồng thời thúc đẩy hòa bình và an ninh quốc tế.

Theo Đài phát thanh quốc gia Lào, Bộ Ngoại giao nước này đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức sự kiện kỷ niệm 15 năm ngày Công ước về bom, đạn chùm (CCM) có hiệu lực, hiệp ước quốc tế cấm sử dụng, sản xuất, chuyển giao và tàng trữ các loại vũ khí nổ này.

Phát biểu tại sự kiện diễn ra ngày 8/9, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đã nêu bật những tiến bộ đáng kể trong việc rà phá UXO kể từ khi công ước có hiệu lực vào năm 2010.

Theo ông, các nỗ lực rà phá bom, mìn chưa nổ đã giúp các cộng đồng tái thiết, nông dân khai hoang và phát triển cơ sở hạ tầng ở những khu vực trước đây bị ô nhiễm.

Bộ trưởng Thongsavanh cũng nêu các sáng kiến của chính phủ nhằm hỗ trợ những nạn nhân của UXO, bao gồm chăm sóc y tế, phục hồi chức năng và nâng cao nhận thức cũng như kỹ năng cho các cộng đồng, đặc biệt là trẻ em - nhóm người dễ bị tổn thương nhất, nhằm giúp họ có thể đối phó với các mối đe dọa trong môi trường sống của mình.

Lào là một trong những quốc gia bị ném bom nặng nề nhất thế giới tính theo bình quân đầu người. Từ năm 1964 đến năm 1973, hơn 2 triệu tấn bom, đạn đã được thả xuống Lào, trong đó 30% chưa phát nổ.

Theo thống kê, kể từ đầu năm đến nay, tại Lào đã xảy ra 8 vụ liên quan đến UXO, khiến 5 người thiệt mạng và 9 người bị thương./.

Campuchia khẳng định quyết tâm về một thế giới không có bom mìn Thủ tướng Hun Manet cho biết trong thời đại xung đột vũ trang và đối đầu địa chính trị leo thang, cần nhận thức rõ sự tàn phá dai dẳng do những vũ khí hủy diệt gây ra, đặc biệt là mìn sát thương.