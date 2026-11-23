Trải qua hơn bốn thế kỷ hình thành và phát triển, Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn không chỉ là một sinh hoạt tín ngưỡng dân gian đặc sắc mà còn là chứng tích sống động về một thời kỳ giao thương sầm uất của vùng đất Bình Định xưa. Lễ hội là dịp để người dân tưởng nhớ công đức tiền nhân, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống và tiếp nối bản sắc của một vùng đất giàu chiều sâu lịch sử. Ngày nay, di sản ấy tiếp tục được gìn giữ, phát huy trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Từ ký ức thương cảng xưa đến lễ hội truyền thống

Nằm tại thôn An Hòa, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai, Chùa Bà là địa điểm gắn liền với sự hình thành và phát triển của thương cảng Nước Mặn - một trung tâm giao thương nổi tiếng của vùng Đàng Trong vào khoảng thế kỷ XVI - XVIII. Trước đây, khu vực này thuộc xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, địa danh thuộc tỉnh Gia Lai.

Cách đây hơn 400 năm, Nước Mặn từng là một thương cảng sầm uất, có vị trí quan trọng trong mạng lưới giao thương đường biển. Đây là nơi gặp gỡ, trao đổi hàng hóa và giao lưu văn hóa của thương nhân đến từ nhiều vùng miền, trong đó có cộng đồng người Hoa. Sự phát triển của hoạt động buôn bán đã góp phần hình thành một không gian đô thị cảng thị với đời sống kinh tế, văn hóa và tín ngưỡng phong phú.

Cùng với quá trình hình thành thương cảng, Chùa Bà được xây dựng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng cư dân địa phương và thương nhân. Nơi đây thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu - vị thần được người dân, đặc biệt là cộng đồng người Hoa, tôn kính như đấng bảo hộ những người đi biển; bên cạnh đó còn thờ Bà Thai Sanh Thánh Mẫu và Thành hoàng làng.

Những vị thần được thờ phụng gắn với các ước vọng thiết thực của cư dân một vùng đất cảng: cầu mong trời yên biển lặng, tàu thuyền đi về bình an, buôn bán thuận lợi, gia đình hạnh phúc, sinh nở bình an và cuộc sống no đủ.

Hằng năm, lễ hội được tổ chức trong ba ngày, bắt đầu từ ngày cuối cùng của tháng Giêng (ngày 29 hoặc 30 tùy năm) đến hết ngày mùng 2 tháng Hai âm lịch.

Trong những ngày này, Chùa Bà trở thành điểm hội tụ của đông đảo người dân địa phương, các đoàn khách thập phương và du khách. Không gian làng quê vốn bình dị, yên ả bỗng trở nên rộn ràng với tiếng trống hội, tiếng nhạc lễ, sắc màu của đoàn rước và không khí thành kính trong các nghi thức truyền thống.

Những nghi lễ đặc sắc tái hiện hồn cốt văn hóa cảng thị Nước Mặn

Điểm làm nên sức hấp dẫn và giá trị riêng biệt của Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn chính là hệ thống nghi lễ dân gian được bảo tồn qua nhiều thế hệ. Các nghi thức không đơn thuần phục vụ nhu cầu tâm linh mà còn chứa đựng những thông điệp lịch sử, phản ánh đời sống lao động, tín ngưỡng và quá trình khai phá vùng đất của cha ông.

Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Trong đó, lễ nghinh thần, rước sắc là một trong những nghi thức quan trọng, tạo nên không khí trang nghiêm và đặc trưng cho lễ hội. Các đoàn rước thực hiện nghi thức truyền thống, mang sắc phong và các biểu trưng văn hóa đi qua những địa điểm thờ tự, di tích gắn với đời sống tín ngưỡng của cộng đồng. Tiếng trống, tiếng nhạc lễ hòa cùng bước chân của đoàn rước tạo nên một không gian vừa linh thiêng vừa náo nức, thể hiện sự thành kính của người dân đối với các vị thần được tôn thờ và các bậc tiền nhân.

Đặc biệt, nghi thức rước các biểu trưng Ngư - Tiều - Canh - Mục được xem là điểm nhấn độc đáo, mang đậm dấu ấn của vùng đất Nước Mặn. Bốn hình tượng này lần lượt tượng trưng cho bốn nghề nghiệp gắn bó mật thiết với đời sống cư dân xưa: ngư là nghề đánh bắt cá, tiều là nghề đốn củi, canh là nghề làm ruộng và mục là nghề chăn nuôi.

Thông qua những hình tượng được tái hiện trong đoàn rước, hình ảnh một vùng đất từng là đầm lầy ven biển, nơi con người cần cù khai hoang, mở đất, phát triển sản xuất và xây dựng thương cảng được gợi lại một cách sinh động. Đây không chỉ là hoạt động mang tính nghi lễ mà còn là cách kể chuyện lịch sử bằng hình ảnh, giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn về công sức lao động, tinh thần sáng tạo và ý chí vượt khó của cha ông trong quá trình lập nghiệp.

Lễ cầu an, lễ tế Bà và lễ tế các vị thần linh cũng giữ vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân. Những nghi thức này thể hiện lòng biết ơn đối với các đấng thần linh đã che chở, phù hộ cho cộng đồng; đồng thời gửi gắm ước nguyện về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, ngư dân đánh bắt thuận lợi, thương nhân buôn bán hanh thông và mọi gia đình được bình an, hạnh phúc.

Sôi nổi phần hội - Không gian hội tụ và lan tỏa văn hóa dân gian

Nếu phần lễ mang màu sắc trang nghiêm, thành kính thì phần hội lại mở ra không khí vui tươi, náo nhiệt, thể hiện sức sống của văn hóa cộng đồng. Trong ba ngày diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Nổi bật trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật là biểu diễn hát bội (tuồng), hát lễ, múa lân, múa đèn và hô, hát bài chòi dân gian. Đây đều là những loại hình nghệ thuật có mối liên hệ mật thiết với đời sống tinh thần của cư dân Bình Định xưa. Những làn điệu bài chòi mộc mạc, dí dỏm, những trích đoạn tuồng giàu tính nghệ thuật hay tiếng trống rộn ràng của đoàn lân góp phần tạo nên không gian lễ hội vừa truyền thống vừa gần gũi.

Đặc biệt, bài chòi là một trong những hoạt động mang ý nghĩa kết nối cộng đồng sâu sắc. Không chỉ là trò chơi giải trí, bài chòi còn là hình thức diễn xướng dân gian kết hợp giữa âm nhạc, thơ ca, lời hát và nghệ thuật ứng tác. Thông qua những câu hát, câu hô dí dỏm, người tham gia có dịp thưởng thức nét đẹp ngôn ngữ địa phương, cảm nhận sự duyên dáng trong văn hóa ứng xử và tinh thần lạc quan của người dân miền Trung.

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, lễ hội còn tổ chức nhiều hoạt động thể thao và trò chơi dân gian như thi đấu bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, các trò chơi truyền thống và biểu diễn võ cổ truyền. Những hoạt động này tạo điều kiện để người dân các thôn, làng giao lưu, gặp gỡ, tăng cường tình đoàn kết và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần tại địa phương.

Nghi thức rước Bằng di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia "Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn" vào Chánh điện. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn

Với những giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng đặc sắc, Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn đã được chính thức đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngày 19/2/2023, tại Di tích lịch sử - văn hóa Chùa Bà, địa phương long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự ghi nhận của Nhà nước đối với những giá trị văn hóa được cộng đồng cư dân gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Thời điểm được công nhận, Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thứ tư của tỉnh Bình Định (nay là Gia Lai), sau Võ cổ truyền Bình Định, Hát bội Bình Định và Nghệ thuật Bài chòi Bình Định. Sự kiện này không chỉ là niềm tự hào của người dân Tuy Phước nói riêng mà còn góp phần khẳng định sự phong phú, đa dạng của kho tàng di sản văn hóa dân gian Việt Nam.

Việc ghi danh di sản cũng được lãnh đạo tỉnh Bình Định khi đó đánh giá là sự tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời khẳng định vai trò của lễ hội trong đời sống tinh thần của cộng đồng địa phương. Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm đối với chính quyền và nhân dân trong công tác bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản.

Sức sống của lễ hội tiếp tục được thể hiện qua việc duy trì tổ chức thường niên và thu hút ngày càng nhiều người dân, du khách tham gia. Điều này cho thấy sự tiếp nối của một di sản lâu đời trong không gian hành chính mới, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá rộng rãi hơn những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Tuy Phước đến du khách trong và ngoài tỉnh.

Trong bối cảnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương, Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn có nhiều tiềm năng trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của tỉnh Gia Lai. Không chỉ hấp dẫn bởi các nghi lễ tín ngưỡng, lễ hội còn có giá trị về lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật dân gian và câu chuyện hình thành một thương cảng nổi tiếng trong quá khứ./.

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