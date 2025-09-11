Lên phương án hạn chế kẹt xe trong thời gian nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1

Về tình hình giao thông ùn tắc tại cầu Bình Triệu, tại cuộc họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 11/9, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, ngày 26/8, cầu Bình Triệu 1, cầu Bình Triệu 2 được điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1.

Tình hình ổn định trong tuần đầu, sau đó xuất hiện tình trạng kẹt xe kéo dài trên Quốc lộ 13 và đường Phạm Văn Đồng ở tuần thứ hai.

Ngay khi nắm bắt tình hình, Sở Xây dựng đã cùng các đơn vị liên quan tổ chức cuộc họp, đưa ra giải pháp để thực hiện. Đến chiều 9/9, đơn vị tiến hành thử nghiệm phương án cấm xe rẽ từ cầu Bình Lợi xuống quốc lộ 13, để giảm lưu lượng phương tiện xuống vòng xoay cầu Bình Lợi. Tuy nhiên, phương án này chỉ phù hợp với khung giờ buổi sáng, còn buổi chiều không phù hợp.

Do đó, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tiết phân luồng; đồng thời tổ chức tuyên truyền để người dân nắm bắt, thực hiện.

Qua đó, cơ quan chức năng tuyên truyền để người dân hạn chế lưu thông vào quốc lộ 13 theo hướng từ ngã tư Bình Phước đi cầu Bình Lợi.

Cùng với đó, Sở triển khai phương án hạn chế các phương tiện rẽ từ Phạm Văn Đồng (cầu Bình Lợi) xuống quốc lộ 13. Các xe muốn rẽ vào quốc lộ 13 phải chạy đến điểm giao với đường 20 và tiến hành rẽ trái vào đường Kha Vạn Cân cũ hoặc quay đầu.

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, Trung tâm Quản lý hạ tầng sẽ tiến hành lắp đặt 2 trụ đèn tín hiệu giao thông ở giao lộ Phạm Văn Đồng - đường 20 để ngăn bớt lượng xe.

Ngoài ra, Sở cũng đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bến xe Miền Đông điều chỉnh thời gian xuất bến xe khách tại Bến xe Miền Đông cũ (trên đường Đinh Bộ Lĩnh), không lưu thông vào giờ cao điểm sáng, chiều; đồng thời thông báo đến các nhà xe lựa chọn lộ trình lưu thông vào Bến xe Miền Đông cũ cho phù hợp, tránh sử dụng tuyến Quốc lộ 13 để lưu thông.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh) đang thi công công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 và cầu Bình Phước trên Quốc lộ 1.

Dự án được khởi công quý 1/2025 với thời gian thi công 8 tháng, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Từ ngày 26/8, cầu Bình Triệu 1 bắt đầu được "kích nâng" toàn bộ kết cấu lên cao thêm 1,08m. Đây là cách để tăng tĩnh không, giúp tàu thuyền qua lại thuận lợi hơn trên sông Sài Gòn./.

Thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc giao thông khi cấm xe ôtô qua cầu Bình Triệu 1 Từ chiều 26/8, cầu Bình Triệu 1 cấm xe ôtô lưu thông để phục vụ nâng tĩnh không cầu; đồng thời, điều tiết các phương tiện lưu thông qua cầu Bình Triệu 2 và tổ chức lưu thông hai chiều trên cầu này.