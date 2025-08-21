Multimedia
Đài truyền hình nhà nước Syria đưa tin, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã đột kích một ngôi nhà ở tỉnh Idlib, Tây Bắc nước này, tiêu diệt một nam giới được cho là chỉ huy của tổ chức khủng bố IS tự xưng.

Liên quân Mỹ "truy cùng diệt tận" khiến chỉ huy lực lượng IS thiệt mạng
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Liên quân do Mỹ dẫn đầu tiêu diệt chỉ huy của IS.

Mỹ điều tra vụ làm giả số liệu tình hình tội phạm tại Washington.

Quân đội Israel bắt đầu tấn công kiểm soát thành phố Gaza.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

